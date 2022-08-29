Пикет против строительства мусорного полигона пройдет в Новосибирске

© Кирилл Канин

Пикет против строительства мусоросортировочного комплекса пройдет в Новосибирске. Депутаты констатировали провал реформы обращения с отходами в регионе.

Новосибирцы выйдут на пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных около сел Плотниково и Жеребцово. Акция пройдет у театра «Глобус» 30 августа.



Мероприятие согласовано с мэрией, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе обкома КПРФ. Пикет начнется в 16:00.

«Когда собирались строить первый полигон рядом с селом Раздольным, мы с помощью акций протеста добились его переноса в другое место, — напомнил первый секретарь новосибирского райкома КПРФ Виталий Тихов (цитата по сайту обкома). — Но и новое место нас не устраивает. Потому что в трех километрах от него находится деревня Гусиный брод, в двух — дачные участки. Охранной зоны как таковой нет. То, что говорят о строительстве мусоросортировочного комплекса, правда отчасти. По всей стране сортируют всего 10–15% отходов, остальное — закапывают. Это не комплекс, а очередная грандиозная помойка».

178237

Глубина залегания предполагаемого полигона — 20 метров, но уже на 15 метрах проходят грунтовые воды, рассказал Тихов. По его словам, местные жители предлагали перенести объект на территорию 20 км от села Плотниково, где нет лесов, населенных пунктов и водоемов, при этом удорожание транспортировки мусора будет несущественным. Но власти не рассматривают такой вариант, отметили в обкоме.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. Объекты так и не начали строить, в мае 2022 года концессию расторгли, но «Экология-Новосибирск» получила статус регионального оператора обращения с отходами и собирает деньги с населения за вывоз мусора.

ООО «Экология-Новосибирск» подконтрольно группе «ВИС». Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За шесть лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню.

В мае 2022 года новосибирское правительство расторгло договор с «Экологией-Новосибирск». Но чиновники сохранили для компании статус регионального оператора по обращению с отходами, несмотря на требования части депутатов заксобрания. В областном парламенте также заявляли о провале мусорной реформы в регионе.

Вместо расторгнутой концессии на строительство перерабатывающих комплексов и полигонов планировалось провести конкурсы по шести объектам в районах области. Два из них — в пригороде Новосибирска.