Госзаказчик облправительства не смог взыскать более 40 млн со строителей новосибирского ЛДС

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Госучреждение, отвечающее за строительство ледового дворца спорта в Новосибирске, проиграло иски к генеральному подрядчику арены. Оно требовало более 41 млн рублей.

ГКУ Новосибирской области «Арена», заказавшее строительство ЛДС на улице Немировича-Данченко, не смогло взыскать 41,18 млн рублей в качестве пени по госконтрактам с ООО «ЭлинАльфа», которое возводит дворец. Арбитраж отказал в требованиях, сказано в электронной картотеке суда.

Мотивировочные части решений пока не опубликованы.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС за 9,16 млрд рублей. В сентябре 2021 года были подписаны дополнительные соглашения, по которым общая стоимость работ выросла до 11 млрд (почти на 20%). Новосибирское правительство объясняло подорожание арены из-за резкого роста цен на материалы. Аудиторы предупреждали о возможном срыве сроков строительства ЛДС. Власти утверждали, что работы ведутся по графику.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.



Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о срыве сроков строительства ЛДС. Губернатор Андрей Травников ранее обещал сдать объект в сентябре 2022 года, но работы, по данным на конец августа, завершены только на 70%. «Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы!», — подчеркнул Чернышенко, который выступил против удовлетворения запроса региональных властей дополнительных средств на достройку в связи с конструктивными изменениями проекта.