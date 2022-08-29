Ледовый дворец в Омске достроили быстрее новосибирского, который начали возводить раньше

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Новую ледовую арену достроили в Омске для местного хоккейного клуба «Авангард». Ее начали возводить позже аналогичного дворца спорта в Новосибирске, по которому, как заявили в правительстве РФ, сорваны сроки.

Домашние матчи хоккейного клуб «Авангард» возвращаются в Омск. С 2018 года команда была вынуждена играть в подмосковной Балашихе из-за непригодности «Арены-Омск».

«Прошло долгих четыре года, но мы вернулись, как и обещали. Мы не могли не вернуться к нашим любимым болельщикам, где нас так любят и ждут. Мы прошли вместе тяжёлый путь, но и многое успели сделать: открыли в Омске одну из лучших хоккейных академий, создали клубы ЮХЛ и ВХЛ в нашей клубной вертикали, играли в двух финалах Кубка Гагарина и один из них выиграли, привезли этот долгожданный трофей в Омск. И, наконец, как и обещали, построили замечательную многофункциональную G-Drive Арену, которая 1 октября откроет свои двери для наших замечательных зрителей», — заявил председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов (цитата по пресс-службе облправительства).

Торжественное открытие «G-Drive Арены» пройдет 1 октября, в этот же день «Авангард» сыграет первый домашний матч в Континентальной хоккейной лиге.

Арену в Омске начали строить в июле 2020 года на месте снесенной «Арены-Омск». Планировалось, что на ней пройдет часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2022–2023 годов, но Россия лишилась форума из-за «спецоперации» в Украине.

К молодежному мировому первенству строили и ледовый дворец спорта в Новосибирске. Работы начались еще осенью 2019 года. Но арена до сих пор не достроена. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о срыве сроков строительства ЛДС. Губернатор Андрей Травников обещал сдать объект в сентябре 2022 года, но работы, по данным Чернышенко на конец августа, завершены только на 70%.

«Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы!», — подчеркнул вице-премьер, который выступил против удовлетворения запроса региональных властей дополнительных средств на достройку в связи с конструктивными изменениями проекта.