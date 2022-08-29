Новосибирские власти рассказали, что будет вместо провалившейся концессии на остановки

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Мэрия Новосибирска рассказала, как будет обустраивать остановочные комплексы. Ранее их планировали размещать за счет концессии, однако бизнес не пожелал заняться проектом. Власти придумали новый механизм привлечения средств.

Мэрия Новосибирска планирует привлечь бизнес в рамках инвестиционных договор на установку комфортных остановок в городе.



«В рамках заключенных инвестиционных договоров за счет частных инвестиций будут созданы и размещены на остановочных пунктах остановочные навесы, количество которых определяется по результатам конкурса — от 2 до 4, и павильон для оказания услуг дорожного сервиса — для коммерческого использования инвестором, — рассказали в мэрии. — В рамках инвестиционного договора инвестор также проведет комплекс работ по подготовке территории: выравнивание площадки, демонтаж и перенос старых остановочных навесов для размещения объектов».

По результатам реализации проекта в собственность инвестора поступит коммерческий павильон, а в муниципальную собственность — остановочные навесы. Павильон будет использоваться инвестором на основании соглашения об установлении сервитута, заключаемого сроком на 15 лет.

Предприниматели уже могут обращаться в департамент с письмом о намерении заключить инвестиционный договор с указанием интересующего заявителя места размещения павильона. После рассмотрения заявки на комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику Новосибирска сообщения о проведении конкурсов будут публиковаться в Бюллетене органов местного самоуправления и размещаться на официальном сайте города.

Новый механизм был предложен после того, как не состоялся очередной конкурс по выбору концессионера, бизнес не изъявил желание инвестировать в остановочные комплексы 395 млн рублей.