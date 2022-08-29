Новосибирские власти рассказали, что будет вместо провалившейся концессии на остановки

© Кирилл Канин
Новосибирские власти рассказали, что будет вместо провалившейся концессии на остановки
29 Авг 2022, 14:39

Мэрия Новосибирска рассказала, как будет обустраивать остановочные комплексы. Ранее их планировали размещать за счет концессии, однако бизнес не пожелал заняться проектом. Власти придумали новый механизм привлечения средств.

Мэрия Новосибирска планирует привлечь бизнес в рамках инвестиционных договор на установку комфортных остановок в городе.

«В рамках заключенных инвестиционных договоров за счет частных инвестиций будут созданы и размещены на остановочных пунктах остановочные навесы, количество которых определяется по результатам конкурса — от 2 до 4, и павильон для оказания услуг дорожного сервиса — для коммерческого использования инвестором, — рассказали в мэрии. — В рамках инвестиционного договора инвестор также проведет комплекс работ по подготовке территории: выравнивание площадки, демонтаж и перенос старых остановочных навесов для размещения объектов».

По результатам реализации проекта в собственность инвестора поступит коммерческий павильон, а в муниципальную собственность — остановочные навесы. Павильон будет использоваться инвестором на основании соглашения об установлении сервитута, заключаемого сроком на 15 лет.

Предприниматели уже могут обращаться в департамент с письмом о намерении заключить инвестиционный договор с указанием интересующего заявителя места размещения павильона. После рассмотрения заявки на комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику Новосибирска сообщения о проведении конкурсов будут публиковаться в Бюллетене органов местного самоуправления и размещаться на официальном сайте города. 

Новый механизм был предложен после того, как не состоялся очередной конкурс по выбору концессионера, бизнес не изъявил желание инвестировать в остановочные комплексы 395 млн рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Правильному единороссу-браконьеру — можно
Алексей Мазур
Коммунисту-браконьеру быть депутатом нельзя. А вот единороссу, оказывается, можно возглавлять район.
Последние материалы
29 Авг, 15:05
Дневник арестованного сибирского журналиста: «После сирийской командировки натренированные рефлексы привели моего собеседника в тюрьму еще раз»
29 Авг, 14:39
Новосибирские власти рассказали, что будет вместо провалившейся концессии на остановки
29 Авг, 14:25
Красноярскому политику Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве криминального авторитета
29 Авг, 14:09
Новосибирские власти ищут инвестора с 71 млн для строительства мусоросортировочного комплекса
29 Авг, 10:43
Ледовый дворец в Омске достроили быстрее новосибирского, который начали возводить раньше
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования