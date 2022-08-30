Дневник арестованного алтайского журналиста: «А я не верю, король голый»

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Владелец независимой алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов остается в СИЗО по репрессивной статье и продолжает вести дневник. Тайга.инфо публикует его новые впечатления и размышления. Он рассказывает о майке от Ильи Варламова, которую приняли за футболку про Путина, вспоминает слова Александра Солженицына и свободные выборы.

В отношении Сергея Михайлова возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он находится в СИЗО с апреля.

По версии следствия, Михайлов «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждал, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах». Михайлов отрицает вину.

«Листок» — старейшее издание республики. Силовики также преследуют гендиректора ООО «ИД Листок» Ольгу Комарову, супругу Михайлова. Ее и саму газету уже оштрафовали на 300 тыс. и 1,2 млн рублей соответственно по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Тайга.инфо публикует дневники Михайлова, предоставленные редакции, с сокращениями и пояснениями (некоторые фразы редакция вынуждена цензурировать после репрессивных законов, подписанных 4 марта 2022 года, под угрозой административного и уголовного преследования)

Первую часть дневников можно почитать здесь. Вторая доступна тут.

«Пути творчества»

«Вас срочно требуют», — заявляет вдруг охранник, 20 минут назад приведший меня на прогулку в тюремный дворик. Ну, думаю, опять плакали мои 100 кругов трусцой. Во вторник побегать не дали вообще — после возвращения из изолятора временного содержания я напомнил, что положена часовая прогулка, охранник пообещал решить этот вопрос, но…

Интересно, кто требует сегодня — адвокат? Или следователь вдруг после трех месяцев тишины надумал допросить? Но все оказывается проще и забавнее. Меня вызвали с прогулки, чтобы в моем присутствии обыскать вещи в поисках футболки с надписью «Путин вор». Не нашли. Футболку из «Магазинчика Варламова» с надписью «Пути творчества» обнаружили, прочитали надпись, перечитали, разочаровались. Вменить разглашение государственной тайны — не вышло.

***

Читаю одну из открыток, присланных с акции в поддержку политзаключенных от Алексея Миняйло. Женщина по имени Ирина пишет следующее:

«Здравствуйте, Сергей! Я сегодня с удивлением узнала, что в СССР сажали за пацифизм, за то, что люди хотели бы, чтобы разоружение было всеобщим не для галочки, не обманом. Те разоружатся, а мы сделаем вид. Удивительно, что прошло столько времени, а говорить совершенно естественные вещи нельзя. Но, видимо, определяющее значение имеет не время, а стиль мышления. Именно его надо менять, чтобы слова и действия были эффективны. Такую идею высказывает в первых нескольких словах [первый президент Чехии] Вацлав Гавел в книге „Сила бессильных“. Этот текст есть в книге „Мораль в политике“. Это сборник статей разных людей — Сартр, Арендт и других. Сил Вам, Ирина».

Начал писать ответ Ирине в виде обычного письма. Но не факт, что оно пройдет через цензуру. Да и вопросы, которые затрагивает Ирина и которые хотелось бы затронуть в ответе, я надеюсь, интересны многим. Как мне кажется, нарастающее с годами безумие, которым больно российское общество, является рецидивом СССР — общества, построенного на двух столпах: лжи и насилии. Очень емкий рецепт того, как бороться с режимами такого рода — у Александра Солженицина в его Нобелевской лекции. Помните? «Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, — но не через меня».

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Для реалий сегодняшнего дня это означает: программа минимум для каждого честного незазомбированного россиянина — не повторять ложь официальной пропаганды. Все эти лживые штампы про спецоперацию, националистов, освобождение ЛНР и ДНР <…>. Еще раз, программа минимум: просто не повторять и делать большие глаза, когда кто-то из ваших родственников или друзей, попавший под зомбирующее излучение по глупости из страха или корысти, начнет вам говорить эти слова. Скажите ему: «А я не верю, король голый». <…>

Солженицын писал в своей Нобелевской лекции: «…А не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи. И простой шаг простого мужественного человека — не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, — но не через меня…»

В качестве утешения замечу вот что: судя по всему, нынешняя реинкарнация СССР является третьим номером из известного афоризма Энгельса о том, что история повторяется трижды — сперва как трагедия, затем как драма, а третий раз как фарс. Трагедия у нас была при Сталине, тогда всё было всерьез, убивали и умирали во имя мировой революции миллионы. Драма случилась при Брежневе, Сталина тихо реабилитировали и окончилось все это трагедией Афганистана <…>. Теперь третье повторение, фарс. <…>

А началось все с ползучей реанимации сталинизма при Путине. Сейчас, когда <…> [спецоперация] идет, льется кровь, а такие, как я, сидят в тюрьме, казалось бы — не время для оптимизма. Но я раз за разом повторяю фразу все того же Энгельса: Наполеон III восстановил не империю Наполеона I, но ее дух. И вспоминаю, чем закончилось 20-летнее правление первого в истории Франции всенародно избранного президента, через два года объявившего себя императором. А кончилось оно Седаном. Наш Наполеон III свой Седан, судя по всему, ищет прямо сейчас в полях Украины.

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И еще раз — не повторяем лжи, а если хватает силы и мужества, стараемся открыть правду всем, до кого можем дотянуться. Делаем это и помним, что Россия — лишь бледная тень СССР. Что СССР производил самостоятельно все — от ночных горшков до пассажирских самолетов и космических ракет, производил 10% мирового ВВП, а РФ производит 1,8% мирового ВВП, меньше маленькой Южной Кореи. И более половины этого ВВП — поставки сырья на мировые рынки.

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Меритократия и какократия

«Они из командировки на самолете прилетели, пока летели — украли спасательные жилеты из-под кресел. В аэропорту их с этими жилетами поймали. Один — прокурорский, тот в отставку ушел, а второй — Гусев из республиканского Следственного комитета, тот работает, даром, что замаранный», — рассказывает кто-то из арестантов на прогулке. Тюрьма многое знает. Простые люди получают за такие шалости судимость по ч. 1 ст. 158 УК (кража), а не простые… Где-нибудь в США или Европе такого Гусева быстро спровадили бы в отставку, но у нас тут не прогнившая западная демократия, у нас духовные скрепы. Конечно, для полковника юстиции духовная скрепа в виде всего лишь украденного из шалости спасательного жилета — это не солидно. Человек такого уровня должен быть прикреплен к вертикали власти каким-то более серьезным компроматом.

Ну, а если серьезно, то ведь сплошь и рядом чиновники, занимающие ключевые должности, откровенно замараны, и это, кажется, не случайность, а принципы формирования вертикали власти. «Трезвенник» и очень честный человек [экс-глава Республики Алтай Александр] Бердников, первый зам которого [Роберт] Пальталлер сидит сейчас в том же СИЗО, что и я. Нынешний глава республики [Олег] Хорохордин <…> Когда принцип подбора кадров, работающий при вербовке агентов, пытаются использовать для государственного строительства, это иногда кончается очень скверно. Пойманный на каком-нибудь позорном проступке офицер западной группы войск в Германии, наверное, поставил своему куратору Владимиру Путину <…> в Дрездене доносы на своих товарищей. Но, когда со второй попытки президентом Украины Россия продавила такого же негодяя, дважды судимого в том числе за похищение шапок в сортирах, уголовника Януковича, это кончилось революцией достоинства 2013–2014 года и <…> [ «спецоперацией» ], которая сейчас в полном разгаре.

Термин «меритократия» означает формирование власти из лучших людей государства, переводится как «власть лучших». А есть еще какократия или какистократия — переводится как «власть плохих».

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Отвечаю женщине, написавшей о том, как в 1990 году с таким воодушевлением люди шли на выборы: «Что касается наших выборов 90-го года и школьников, обсуждающих политику на переменах: здесь, как мне кажется, все просто — как только на выборах начинает действительно что-то решаться, интерес к ним действительно становится всенародным и даже дети, наслушавшись споров взрослых, спорят на переменах в школах. А если выборы десятилетиями превращают в фарс, то это рано или поздно кончается очень плохо. Ведь выборы — это способ решить вопрос власти не тем способом, который записан у нас в генах — не путем насильственного переворота, а мирным по договоренности».

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Подготовила Тайга.инфо