Бывшего новосибирского депутата Госдумы заочно арестовали

© t.me/i_ponomarev. Илья Пономарёв

Бывший депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Илья Пономарёв заочно арестован. Его обвинили по статье о "фейках" про ВС РФ, по которой преследуют политиков, журналистов и активистов в России.

Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Илью Пономарёва, который сейчас находится в Украине.

Пономарёву вменяют распространении «фейков» о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В 2014 году политик уехал из России, занялся бизнесом в Украине и получил там гражданство. После 24 февраля вступил в территориальную оборону.

Илья Пономарёв родился в 1975 году. Работал в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики АН СССР. Занимался бизнесом, затем был главой дирекции по информационным технологиям нефтяной компании «ЮКОС». Пономарёв был членом российского «Левого фронта», также был членом КПРФ, но в 2007 году вышел из партии, чтобы баллотироваться в Госдуму.

В 2007-м прошел в федеральный парламент по списку «Справедливой России» от Новосибирской области. В декабре 2011 года переизбрался в Госдуму. Был одним из организаторов массовых акций протеста из-за фальсификаций итогов выборов. Также выступал на митингах в Новосибирске. Регулярно приезжал в регион, от которого был избран, в том числе на площадку Академпарка, встречался с инвесторами.

В марте 2014 года был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма к России. В июне политик уехал в США, где жил полтора года. В 2015-м Госдума по запросы Генпрокуратуры лишила Пономарёва депутатской неприкосновенности для расследования по делу о пособничестве в растрате средств фонда «Сколково» (ч. 5 ст. 33, часть 4 статьи 160 УК) и дала согласие на заочный арест.

В 2015-м Пономарёв уже был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск. В 2016-м Госдума лишила Пономарёва полномочий «за систематическое неисполнение своих обязанностей». Примерно с этого времени политик живет в Украине и занимается привлечением инвестиций в страну, в 2019-м получил украинское гражданство.