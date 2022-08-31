Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 180

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:40 Транспорт газа по газопроводу «Северный поток» остановился до 3 сентября под предлогом профилактических работ.

Ранее «Газпром» утверждал, остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегат Trent 60, напомнил «Интерфакс».



Главное на утро 31 августа

• Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Илью Пономарёва, который сейчас находится в Украине.

Пономарёву вменяют распространении «фейков» о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В 2014 году политик уехал из России, занялся бизнесом в Украине и получил там гражданство. После 24 февраля вступил в территориальную оборону.

• Правоохранительные органы Германии провели обыски в компании Riol Chemie. Ее подозревают в нелегальных поставках в Россию компонентов, которые можно использовать при создания химического и биологического оружия, в том числе «Новичка».

Предполагается, что за последние 3,5 года Riol Chemie могла более 30 раз поставила в Россию токсичные химические вещества и лабораторные материалы, не имея на то специального разрешения. Покупателем называется компания «Химмед».

• Финская государственная железнодорожная компания VR Group списала все поезда «Аллегро», которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

«Группа списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с восточным движением „Аллегро“, на общую сумму 45,4 млн евро», — говорится в отчете компании.

VR Group объявила о приостановке рейсов в Петербург еще в конце марта.

• Президент США Джо Байден назвал последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, скончавшегося на 92-м году жизни, человеком, который не побоялся рискнуть карьерой ради достижения «иного будущего». Он выразил соболезнования.

«Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей»,— отметил Байден.

Михаил Горбачев умер 30 августа в Москве. Соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

