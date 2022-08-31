Деньги на ﻿﻿«поддержку населения» Донбасса собирают с новосибирских чиновников

© t.me/TravnikovAndrey. Новосибирский губернатор Андрей Травников (слева) в ЛНР
Деньги на ﻿﻿«поддержку населения» Донбасса собирают с новосибирских чиновников
31 Авг 2022, 14:37

С новосибирских чиновников начали собирать деньги на ﻿﻿«поддержку населения» самопровозглашенной ЛНР. Средства с зарплаты просят перечислять организации, которая занимается инвалидами.

Муниципальным чиновникам в Новосибирской области предлагают перечислить однодневную зарплату в пользу регионов Донбасса. Об этом Тайге.инфо сообщили два источника. Формат помощи негласно носит «обязательный» характер, утверждают они.

«Прошу удержать из моей заработной платы денежные средства в сумме однодневного заработка за сентябрь 2022 года в качестве добровольного пожертвования для поддержки населения Беловодского района Луганской народной республики», — сказано в образце одного из заявлений, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Ранее новосибирский губернатор Андрей Травников объявил, что регион должен «взять шефство» над Беловодским районом ЛНР, признанной Кремлем. По словам первого вице-спикер новосибирского заксобрания Андрея Панфёрова («Единая России»), деньги на «шефство» пойдут из бюджета.

Чиновникам предлагают перечислять деньги новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“». При этом номер расчетного счета, указанный в шаблоне заявления, отличается от того, который указан на сайте «Интеграции». Номер корреспондентского счета совпадает.

«Интеграцию» возглавляет Ирина Федорова. Она же возглавляет комиссию областной общественной палаты по социальной политике.

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