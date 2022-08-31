Новосибирцы получили условные сроки за взятку алтайскому министру

© gorno-altaisk.info. Экс-министр здравоохранения Сергей Коваленко

Жители Новосибирска признаны виновными в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай за госконтракты на поставку средств индивидуальной защиты. Суд над бывшим чиновником продолжается.

28-летний гражданина Казахстана и 32-летнюю россиянку, проживающих в Новосибирской области, признали виновными в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко (пункт «в» ч. 5 ст. 291 УК РФ). Суд решил, что в 2020-2021 годах они передали 13 млн рублей тремя траншами Коваленко и его помощнику за прямых госконтрактов с подконтрольными им фирмами.

Договоры касались поставок средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

«28-летний мужчина разработал сложную схему преступной деятельности, в том числе, путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение с целью сокрытия следов преступления и отведения от себя подозрения со стороны правоохранительных органов», — считало обвинение.

Источник Тайги.инфо сообщил, что речь идет о Михаиле Алексееве и Галине Дробышевой. Мужчину приговорили к 4,5 годам условно, женщину — к 4 годам условно. Кроме того, им назначены штрафы в размере 9 и 13 млн рублей соответственно.

Кроме того, в отдельные производства были выделены дела и по другим взяткодателям. В отношении одного из них - гендиректора ООО «Инвесткредитсервис» Виталия Рогова, который передал министру 2,7 млн рублей - дело было прекращено в суде «в связи с деятельным раскаянием».

Уголовное дело в отношении самого экс-министра Коваленко о получении взятки организованной группой в крупном размере (пункты «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК) рассматривается в суде.

