Новые аферы с землей в курортной зоне: после расследования махинаций посадили экс-мэра Бердска

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Бердские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей, произошедшем в курортной зоне около 10 лет назад. Ущерб более 4 млн рублей. Но участки в этом месте не первый раз попадают в зону внимания различных органов, включая власть – махинации с землей просили проверить еще в администрации экс-мэра Ильи Потапова, который потом сам угодил за решетку «по земельному вопросу». С разборками вокруг этих участков связывали преследование его заместителя Владимира Мухамедова, который также был осужден. Тайга.инфо выяснила подробности.

Прокуратура Новосибирской области заявила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с федеральной землей в Бердском заливе (ч. 4 ст. 159 УК).

«Между юридическим лицом и территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области в 2014 году заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 49 729 кв. м., кадастровой стоимостью около 5 млн рублей в связи с нахождением на нем 5 объектов недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано юридическим лицом ранее, — говорится в сообщении прокуратуры. — В ходе проведения проверки установлено, что фактически на земельном участке какие-либо объекты недвижимости отсутствовали, в связи с чем земельный участок приобретен юридическим лицом незаконно».

Следственный комитет уточнил, что речь идет о 16-м квартале Бердского лесничества. Общий ущерб от потери земли следствие оценивает в 4 млн рублей. Но фирму, фигурирующую в расследовании, оба ведомства не называют. По сведения Тайги.инфо, это ООО «Садовод». Сейчас участок (54:32:010836:66) принадлежит застройщику Евгению Грибову.

Садовод

ООО «Садовод» также владеет Евгений Грибов, следует из данных сервиса «Контур Фокус». Он же фигурировал в судебных тяжбах за этот участок, а также соседний (54:32:010836:66 и 54:32:010836:196, соответственно).

Судя по материалам на сайте госзакупок, участки в 16-м квартале Бердского лесничества арендовали ООО «Садовод» и ООО «ПластТрейд».

Среди бывших владельцев «Садовода» Елена и Виктор Фельчук, Андрей Холобаев, Наталья Аксенова и «Фокс Паркинг». Фельчуки, Грибов, а также Андрей Дремин, Евгений Гофман и Игорь Мотин фигурируют в данных фирмы «ПластТрейд», прекратившей деятельность в 2016 году.

Евгений Грибов

Имя Евгения Грибова фигурирует в десятках компаний. В 2017 году суд приговорил Грибова к трем годами колонии общего режима и назначил 400 тыс. рублей штрафа по делу о мошенничестве с имуществом ОАО «Электроагрегат».



Грибов возглавлял АО «Новоград», которое начинало возводить ТРК «Снежная миля» на Большевистской. Мэрия выдавала разрешение на этот комплекс в 2014 году, тогда инвестиции оценивались в 6,5 млрд рублей. Работы не велись с 2020 года.



Летом 2022 года власти Новосибирска вновь выдали разрешение на строительство «Снежной мили». Его получила компания, ранее принадлежавшая Грибову.

Грибов получил право собственности на соседние участки в 2016 году. Через суды бизнесмен требовал исключить землю из границ Бердского муниципального лесничества, поскольку это лишает его возможности использовать участки в предпринимательской деятельности, для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, и наделяет их свойствами земельных участков общего пользования.

«По мнению истца, земельные участки, находящиеся в частной собственности, не могут включаться в состав лесничеств и лесопарков и иметь статус лесных участков. Принимая решение о включении земельных участков, не находящихся в муниципальной собственности, в состав муниципального лесничества (в состав городских лесов), администрация города Бердска Новосибирской области превысила полномочия, установленные частью 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации», — говорилось в материалах дела в 2016 году.

Однако суды Евгению Грибову отказывали: свидетели говорили, что на участках растет лес.

В августе новосибирский сайт НГС сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с другим участком в 16 квартале Бердского лесничества. Это 159 тыс. кв. метров земли, право собственности на которую оформила фирма «ПластТрейд». Чтобы получить участок, компания предъявила документы о собственности на строения, которые якобы были на земле.

В реальности же, считает следствие, никакой недвижимости там не было. На картах Россреестра участка уже нет, но рядом с 54:32:010836:66 находится 54:32:010836:196 — за исключение их из муниципальных лесов как раз и боролся застройщик Грибов. НГС также предполагает, что земля «ПластТрейда» могла быть разбита на два участка, и теперь на карте имеет другие номера.



Земля с богатой историей

В июне 2012 года обком КПРФ во главе с Анатолием Локтем (ныне мэр Новосибирска) направили на имя тогдашнего прокурора региона Евгения Овчинникова обращение с просьбой проверить Искитимский следственный отдел СК РФ по Новосибирской области в связи с уголовными делами, возбужденными в отношении первого заместителя мэра Бердска Владимира Мухамедова.

В обращении, подписанном видными новосибирскими коммунистами, рассказывалось о земельной афере с участками. В частности озвучивалась версия, что в процессе банкротства федерального государственного предприятия «Бердский завод биопрепаратов» его конкурсный управляющий продал закрытому акционерному обществу «ЭСТА» два десятка строений комплекса недостроенных детских летних дач за 6 млн рублей.

К акту приема-передачи были приложены и схемы трех земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010836:66 (площадь 49 729 кв. м.), 54:32:010836:67 (площадь 159 044 кв. м.), 54:32:010836:68 (площадь 159 676 кв. м.), расположенных в 16 квартале Бердского лесничества, на которых якобы эти строения и находились.

Возглавлявший до 2011 года администрацию Бердска Александр Терепа в октябре-декабре 2010-го направил в ряд инстанций письма с запросами и требованием восстановить муниципальную собственность на земли.

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Утверждалось, что во ФГУП «Ростехинвентаризация» ответили, что на участках нет объектов недвижимости. ЗАО «ЭСТА», которое якобы предоставило «недостоверные документы», было ликвидировано. Здания, по данным коммунистов, были распределены между ООО «Пласттрейд», Мотиным И.В. и ООО «Садовод».

Затем к истории с участками уже вернулась мэрия во главе с коммунистом Ильей Потаповым. По версии КПРФ, его первый зам Владимир Мухамедов направил запросы в новосибирский филиал «Росимущества», кадастровую палату, а также затребовал и получил все документы, имевшиеся в администрации Бердска. Под его председательством была создана комиссия из депутатов городского совета и профильных специалистов администрации.

Комиссия осмотрела участки 54:32:010836:66, 54:32:010836:67 и 54:32:010836:68, расположенные в 16-м квартале Бердского лесничества, и установила, что там нет каких-либо строений. Члены комиссии приняли решение о передаче акта в правовое управление администрации для подготовки иска в суд, чтобы вернуть имущество в муниципальную собственность из чужого незаконного владения.



Но примерно через 10 дней после получения ответов из кадастровой палаты в отношении Владимира Мухамедова было возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа). Речь шла о копии трудового договора, заключенного восемь лет назад при его трудоустройстве в бийскую фирму ООО «Импульс».

Вскоре Владимир Мухамедов и Илья Потапов будут задержаны и осуждены. Экс-мэр Бердска войдет в историю «с розовым пакетом» — в нем будет взятка от депутата заксобрания из «Единой России» за предоставление куска земли на берегу Бердского залива под молодежный лагерь.

Тайга.инфо