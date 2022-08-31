Жительницу Кузбасса избили до смерти за отказ готовить ужин

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В Кемеровской области женщину забили до смерти за отказ готовить. Обвинения предъявлены ее сожителю.

50-летний житель Чебулинского района Кузбасса распивал спиртное вместе со своей подругой. Он попросил приготовить ужин, но она отказалась, рассказали в региональном управлении СК РФ.

«Они стали ругаться, оскорблять друг друга нецензурной бранью. Во время конфликта обвиняемый избил 40-летнюю сожительницу, от чего она потеряла сознание, — уточнили в ведомстве. — Примечательно, что обвиняемый вызвал скорую помощь только через несколько часов после избиения».

Женщину увезли в больницу, где она и скончалась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый признал вину. Его отправили в СИЗО.

Похожий случай недавно произошел в Омской области. Обвинение потребовало подозреваемому 11 лет колонии.