Сельхозземли переводят угольщикам под склады и отвал в Новосибирской области

© sibanthracite.ru
Сельхозземли переводят угольщикам под склады и отвал в Новосибирской области
01 Сен 2022, 08:51

Новосибирский губернатор Андрей Травников перевел несколько участков сельхозземель в категорию промышленных. Там будет инфраструктура для угледобычи, а также отвал.

Глава Новосибирской области подписал три распоряжения о переводе земель в Искитимском районе из одной категории в другую.

Так, с учетом ходатайства АО «Сибирский Антрацит» губернатор распорядился перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности земельный участок в Искитимском районе площадью 588 991 кв. м для размещения погрузочно-складского комплекса, предназначенного для обеспечения железнодорожных перевозок.

Еще один участок площадью 460 578 кв. м. меняет назначение по просьбе компании для размещения складского комплекса в производственной зоне Усть-Чемского сельсовета Искитимского района.

Кроме того, по ходатайству «Разрез Восточный» (входит в «Сибирский Антрацит») для размещения внешнего отвала «Западный» переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленных участок площадью 170 072 кв. м. в Искитимском районе.

Группа «Сибантрацит» — угледобывающая компания, которая занимается добычей и экспортом высококачественного антрацита и других металлургических углей. Объем добычи в 2021 году составил 22,6 млн тонн: 14,6 млн тонн антрацита и 8 млн тонн металлургического угля. Более 90% поставок «Сибантрацита» приходится на экспорт. 
ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна летом 2022 года заявило о завершении консолидации акций ГК «Сибантрацит».

В одном из последних сообщений компании отмечается, что на фоне роста спроса на международных рынках объемы добычи планируется значительно нарастить уже в ближайшие три года.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты
Вера Ганзя
Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования
Последние материалы
01 Сен, 10:04
Улицу в разрушенном паводком Тулуне назовут в честь погибшего экс-главы МЧС
01 Сен, 08:51
Сельхозземли переводят угольщикам под склады и отвал в Новосибирской области
01 Сен, 08:37
Путин поручил найти виновных в срыве ремонта школ в Туве и на Алтае
01 Сен, 07:35
Красноярец рассказал, как его избили сотрудники Росгвардии: «Тебе нужны проблемы? Не лезь в это»
01 Сен, 06:25
Новосибирский губернатор Травников попал под критику федеральных спикеров
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования