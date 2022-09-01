Сельхозземли переводят угольщикам под склады и отвал в Новосибирской области

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Новосибирский губернатор Андрей Травников перевел несколько участков сельхозземель в категорию промышленных. Там будет инфраструктура для угледобычи, а также отвал.

Глава Новосибирской области подписал три распоряжения о переводе земель в Искитимском районе из одной категории в другую.



Так, с учетом ходатайства АО «Сибирский Антрацит» губернатор распорядился перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности земельный участок в Искитимском районе площадью 588 991 кв. м для размещения погрузочно-складского комплекса, предназначенного для обеспечения железнодорожных перевозок.

Еще один участок площадью 460 578 кв. м. меняет назначение по просьбе компании для размещения складского комплекса в производственной зоне Усть-Чемского сельсовета Искитимского района.

Кроме того, по ходатайству «Разрез Восточный» (входит в «Сибирский Антрацит») для размещения внешнего отвала «Западный» переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленных участок площадью 170 072 кв. м. в Искитимском районе.

Группа «Сибантрацит» — угледобывающая компания, которая занимается добычей и экспортом высококачественного антрацита и других металлургических углей. Объем добычи в 2021 году составил 22,6 млн тонн: 14,6 млн тонн антрацита и 8 млн тонн металлургического угля. Более 90% поставок «Сибантрацита» приходится на экспорт.

ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна летом 2022 года заявило о завершении консолидации акций ГК «Сибантрацит».

В одном из последних сообщений компании отмечается, что на фоне роста спроса на международных рынках объемы добычи планируется значительно нарастить уже в ближайшие три года.