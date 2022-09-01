Улицу в разрушенном паводком Тулуне назовут в честь погибшего экс-главы МЧС

© mchs.gov.ru. Евгений Зиничев (на переднем плане)

Иркутский губернатор Игорь Кобзев и глава МЧС России Александр Куренков в Тулуне заложили камень в основании улицы, которую назовут в честь экс-главы МЧС Евгения Зиничева. Генерал Зиничев погиб в Красноярском крае около года назад – по официальной версии, во время учений, спасая человека, федеральные СМИ утверждали, что инцидент произошел на водопаде в заповедной зоне.

1 сентября в Тулуне в микрорайоне Берёзовая роща, заложили камень в основании улицы, которая будет носить имя генерала армии Евгения Зиничева, сообщил губернатор Игорь Кобзев в тг-канале.



«Тулун для Евгения Николаевича был не чужим городом. Он лично принимал участие в координации устранения последствий паводка. А для меня Евгений Николаевич был, есть и остается настоящим наставником и учителем, офицером с большой буквы. Он был сильным, мужественным и смелым человеком, умелым руководителем и настоящим спасателем», - написал Кобзев.

Евгений Зиничев — выходец из ФСБ. Он работал в личной охране Службы безопасности президента РФ (подразделение Федеральной службы охраны), сопровождал Владимира Путина. В 2015-м возглавил калининградское управление ведомства. В 2016-м был назначен врио губернатора, но уже в октябре того же года покинул пост по семейным обстоятельствам и стал замдиректора ФСБ. В 2018-м возглавил МЧС России.

Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский водопад), который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника, сообщали источники федеральных СМИ. Министр вылетел из Норильска рано утром 8 сентября 2021 года, и погиб около 07:00. Источник Тайги.инфо говорил, что министр мог погибнуть на озере Лама, которое также находится на плато Путорана.

Озеро находится примерно в 120 км от Норильска и является одним из самых глубоких в России. Оно расположено в северо-западной части плато Путорана. Там же находится расположен Путоранский заповедник.

При этом МЧС официально утверждает, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о гибели министра на плато Путорана: «Никаких там версий нет. Есть одна, одна реальная версия. Все остальное это уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления».

В 2019 году Иркутская область пережила две волны паводка. Тулун, Нижнеудинск, Байкальск и несколько районов области затопило. Паводок был настолько сильный, что Тулуну не помогла возведенная для таких случаев дамба, в воде оказались даже многоэтажки, тысячи людей остались без жилья. 25 человек погибли, более 700 пострадали.