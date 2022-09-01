Сестра погибшей в «Зимней вишне» девочки умерла под рухнувшей лестницей на детской площадке

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В Кемеровской области погибла девятилетняя девочка. По сведениям журналистов, ее сестра умерла при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Возбуждено уголовное дело.

«Девятилетняя девочка находилась на детской площадке, расположенной на территории сельского клуба. Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы, — сообщили в СК РФ по Кемеровской области. — От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение, куда ребенка родители доставляли самостоятельно».

Следователи установили, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке «в демонтированном состоянии». Ее уже увезли, а необходимую документацию изъяли.

«Следствию предстоит установить лицо, ответственное за содержание и безопасное функционирование площадки», — добавили в СК.

По сведениям «Открытого города», инцидент произошел в Топкинском районе Кузбасса. Погибшая была сестрой девочки, погибшей при пожаре в «Зимней вишне».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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