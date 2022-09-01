Глава РАН оправдал аресты новосибирских ученых. Один из них умер

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Если ученых обвиняют по «соответствующей статье», то нет другого варианта меры пресечения, кроме СИЗО, заявил глава Российской академии наука Александр Сергеев, комментируя уголовное преследование новосибирских ученых. Бывший руководитель Сибирского отделения РАН Александр Асеев просил вступиться за деятелей науки.

Глава РАН Сергеев встретился с президиумом Сибирского отделения РАН (СО РАН). Экс-председатель СО РАН Александр Асеев напомнил ему о преследовании известных новосибирских ученых, которых отправили в московское СИЗО летом 2022 года.



«Если Сибирское отделение такое хорошее, великое, то с чем связан небывалый накал карательно-репрессивных мероприятий в отношении ведущих ученых, великих ученых Сибирского отделения и ведущих институтов? С чем это связано и как с этим бороться?» – спросил Асеев (цитата по «Коммерсанту-Сибирь»).

Также Асеев обратил внимание на «бессилие [главы СО РАН Пармона] Валентина Николаевича в этом плане», пишет издание.

«Я должен напомнить, что если есть обвинение по соответствующей статье, то никакого варианта кроме помещения человека в СИЗО нет», – заявил Александр Сергеев членам президиума Сибирского отделения РАН.

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В то же время, по словам главы РАН, у него появлялась мысль, что «с нами учеными, мы же интеллигенция, наверное, было бы не так жестко, не обязательно чтоб с автоматчиками». Но он утверждает, что выяснил, что «если предъявлено обвинение по такой-то статье [УК РФ], есть четкий алгоритм действий [правоохранительных органов]».

Впрочем, по мнению Сергеева, в РАН можно было бы создать структуру, которая бы занималась разбирательством претензий силовиков к ученым: «Наверное, мы должны говорить о некотором таком постоянном органе аналитическом, который бы действовал у нас, чтобы он признавался и силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать».

Летом были арестованы, как минимум, три известных новосибирских ученых по делам о «госизмене» (ст. 275 УК). Первым сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Судья Советского райсуда Новосибирска арестовала Ирина Алиева арестовала Колкера, несмотря на его состояние, и его увезли в московского СИЗО «Лефортово». Он умер через два дня.

Затем был задержан 75-летний главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, известный доктор наук Анатолий Маслов. Советский районный суд Новосибирска также арестовал ученого, которого увезли в «Лефортово». Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

В августе силовики пришли за директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александром Шиплюком. Его также отправили в «Лефортово».