СИЗО-1 загорелось в Иркутске

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В иркутском СИЗО-1 начался пожар. Очевидцы утверждают, что пожарных не пускают на территорию.

Пожар начался в здании СИЗО-1 на улице Баррикад в Иркутске 2 сентября, передает телеграм-канал «ДТП 38RUS».

По данным «Иркутск № 1», горят «или гаражи, или каптёрка». «Очевидцы сообщают, что пожарных на территорию учреждения пока не впускают», — пишет канал. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.

Основатель «Гулагу.нет» Владимир Осечкин утверждает со ссылкой на источник, что уже идет эвакуация людей, а на месте работают пожарные расчёты. Но спецтранспорт МЧС на территорию учреждения, по его сведениям, попасть не смог.

Иркутское СИЗО-1 известно по сообщениям о массовых пытках заключенных.