Уголовные дела о срыве ремонта школ завели в Туве и на Алтае

© Предоставлено СК РФ по Туве

Ремонт восьми школ сорван в Туве перед началом учебного года. Возбуждено уголовное дело о халатности. Подобный случай расследуют и в Алтайском крае.

Восемь из 27 школ, которые должны были отремонтировать по госконтрактам к 1 сентября в Туве, не успели сдать в срок. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

«Ремонтные работы в надлежащем качестве и в предусмотренные сроки не выполнены, что привело к нарушению прав на доступное и качественное образование 3178 несовершеннолетних граждан, а также к причинению крупного ущерба на сумму не менее 1,79 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

Ранее федеральные власти заявили, что более 80 школ не успели отремонтировать в России к началу учебного года. Часть из них находится в Туве и Алтайском крае, но число проблемных объектов не уточнялось.

В Алтайском крае 2 сентября стало известно о возбуждении дела о халатности при капремонте Голухинскаой средней школы, но ее должны были сдать еще до августа 2021 года. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.