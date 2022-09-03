Знакомый видного единоросса и полицейские забрали у красноярца 3 млн

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Криминального авторитета «Лимона» и двух сотрудников полиции обвинили в мошенничестве. Они сначала задержали жителя Красноярска вместе с подругой, а потом обманули его на 3 млн рублей. «Лимон» ранее был судим за бандитизм и разбой и оказался близким знакомым депутата.

47-летнего жителя Красноярска, известного в криминальном мире по кличке «Лимон», и двух сотрудников транспортной полиции по станции Базаиха подозревают в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК) и превышении полномочий (пункт «г» ч. 3 ст. 286 УК). Сотрудники МВД задержаны, сообщили в СК РФ по региону.

«По версии следствия, <…> у „Лимона“ возник умысел на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере у знакомого мужчины. Он привлек двух знакомых сотрудников полиции», — говорится на сайте ведомства.

«Лимон» рассказал полицейским, что у его знакомого есть крупная сумма денег. Тогда один из них приказал троим подчиненным задержать мужчину и доставить в отделение. Его привезли вместе с сожительницей, продержав в привокзальном помещении восемь часов.

«Один из подозреваемых произвел личный досмотр потерпевшего, в ходе которого изъял у мужчины денежные средства в сумме около 3 млн рублей, — рассказали в ведомстве. — Позднее, к помещению приехал сообщник полицейских и сообщил потерпевшему о том, что может решить вопрос о прекращении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и освобождении за денежное вознаграждение в сумме 6 млн рублей. Потерпевший сообщил об отсутствии требуемой суммы денег и согласился выдать изъятые денежные средства».

Полицейских задержали, суд арестовал их по ходатайству следствия. «Лимон» объявлен в розыск.

«Лимон» - это прозвище авторитетного красноярского бизнесмена Дмитрия Демьяшкина. В 2017 году полицейские инсценировали его убийство, чтобы раскрыть покушение на его же заказное убийство. Это дело тянется с 1999 года, когда на молодую семью было совершено разбойное нападение, главу семьи Алексея Мирошниченко убили, а его друг детства Демьяшкин был признан виновным в этом и получил 21 год. В 2017-м он вышел по УДО, и отец убитого Мирошниченко, как считает следствие, решил отомстить.

Мирошниченко-старший предложил посреднику 1 млн за наем киллеров, чтобы убить «Лимона». Но они сами донесли в полицию. На 64-летнего отца убитого молодого человека было возбуждено дело по ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на организацию заказного убийства).

Интересно, что еще до того, как «убийство» Демьяшкина официально объявили инсценировкой, ситуацию комментировал тогда еще глава городской общественной палаты, а ныне — депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков, некоторое время возглавлявший фракцию «ЕР». Он утверждал, что вместе с Демьяшкиным расследовал деятельность одной сети алкогольных супермаркетов, собственников которых они якобы заподозрили в обороте контрафакта. Назывался, в частности, владелец сети компаний «Ретро» Юрий Шишков (полицейская проверка это не подтвердила). А Демьяшкина, как писал NGS24, Дюков называл сыном своего лучшего друга, который ранее умер.

