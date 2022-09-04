Число погибших на Камчатке туристов из Новосибирска выросло до шести

© kamchatka.sledcom.ru

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан туристов из Новосибирска выросло до шести. Возбуждено уголовное дело.

«Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — сообщили агентству ТАСС в медицинских службах.

Ранее было известно о пяти погибших туристах. Восхождение группы из 10 человек и двух гидов организовала компания из Новосибирска. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.

«По предварительной информации, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — рассказали в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).