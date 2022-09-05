Бердский полицейский получил условное за игнорирование домашнего насилия, которое привело к убийству женщины

© kurer-sreda.ru. Отдел полиции Бердска

Бывший дежурный отдела полиции в Бердске признан виновным в халатности. Он не отреагировал на просьбы о помощи женщины, которую избивал, а затем убил ее муж. Ранее мужчину выпустили из отделения полиции, хотя он уже угрожал супруге убийством.

Бердский городской суд рассмотрел дело экс-полицейского Юрия Денисова, исполнявшего в марте 2021 года обязанности помощника оперативного дежурного. 28–29 марта в дежурную часть Бердска неоднократно поступали сообщения о том, что в одной из квартир микрорайона Северный женщине угрожают убийством, а также избивают ее.

«Вопреки возложенным на него обязанностям, данные сообщения подсудимый проигнорировал, сотрудников полиции на место происшествия не направил. В результате женщина, которой требовалась помощь, погибла», — рассказали в областной прокуратуре 5 сентября.

Как уточнили в пресс-службе суда, речь идет о жестоком убийстве жены, которое совершил Александр Фомичев. В ночь на 29 марта 2021 года его доставили в отдел полиции Бердска из-за конфликта с супругой Марией. После профилактической беседы его отпустили домой. Через несколько часов, ранним утром Фомичев нанес несколько смертельных ножевых ударов супруге и ранил 60-летнего отца в область лица. Он сам сообщил в дежурную часть об убийстве, его задержали, и мужчина признал вину.

Бывшего сотрудника полиции, которые не отреагировал на сообщения об опасности для женщины, обвинили по ч. 2 ст.293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к 2 годам колонии условно с лишением права занимать должности в государственных органах на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.