Директор новосибирской турфирмы, организовавший тур с жертвами на Камчатке, задержан

Задержан директор новосибирской компании, которая организовала туристическое восхождение на Ключевскую сопку на Камчатке. Во время похода погибли восемь человек.

Задержан директор новосибирской турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, в котором погибли туристы, передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Восхождение организовало ООО «Экстрим тайм». Фирма, по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Андрею Степанову. Он же и возглавляет компанию. Ранее прокуратура начала проверку «Экстрим тайм».

Восхождение группы из 10 человек и двух гидов началось 30 августа. В составе были жители семи регионов страны, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края. 3 сентября стало известно о гибели пяти туристов. Затем власти сообщили о смерти шестого, а 5 сентября скончались еще двое.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

«По предварительной информации, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — рассказали в управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Спасатели смогли высадиться на вулкан только 5 сентября. Они начали восхождение.