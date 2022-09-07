Депутаты из «ЕР» и ЛДПР написали донос Бастрыкину на независимого новосибирского депутата Сергея Бойко

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Часть депутатов новосибирских горсовета и заксобрания написали донос на независимого депутата городского совета Сергея Бойко. Они предложили «заочно» осудить его.

Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров и спикер горсовета Дмитрий Асанцев (оба — «Единая Россия») подписали обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с требованием привлечь Бойко к уголовной ответственности из-за его ютуб-канала. Об этом пишет Ksonline со ссылкой на копию письма.

Утверждается, что публикация роликов Сергея Бойко якобы являются «незаконной, противоправной, направленной на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». В видеозаписях распространяется «фейковая информация», направленная на «участие в несанкционированных митингах, поддержку публичных призывов к совершению экстремистской деятельности и воспрепятствование осуществлению специальной военной операции», утверждают авторы.

«Считаем крайне важным принять меры по привлечению Сергея Бойко к уголовной ответственности, несмотря на факт его нахождения за пределами территории РФ, так как его действия фактически могут расцениваться как попытка нанести ущерб безопасности российского государства и имеют признаки высокой общественной опасности, особенно с учетом того, что он до настоящего момента является лицом, представляющим власть», — цитирует заявление издание.

Единороссы предложили «принять меры по его заочному осуждению». Какими именно словами и эфирами они недовольны, не уточняется.

Также обращение подписали вице-спикер заксобрания Наталья Красовская (ЛДПР), депутаты регионального парламента Александр Щербак, Евгений Шаблинский, Роман Казаков, Анастасия Андронова, Дмитрий Курочкин (все ЛДПР), Игорь Гришунин, Денис Субботин, Сергей Конько, Игорь Умербаев (все «ЕР»), а также вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и городские депутаты Игорь Титаренко, Ирина Константинова, Инна Ильиных, Алексей Михайлов, Павел Чернышёв, Ирина Беспечная (все — «ЕР»), Евгений Прохоров, Василий Стрекалов (бывшая фракция ЛДПР) и несколько депутатов Новосибирского сельского района.

Многих подписантов связывают с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («ЕР») ис группой компаний «Расцветай». Примерно те же люди подписали донос на другого независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову — после этого на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) из-за твита, и она была вынуждена покинуть Россию, будучи беременной.