Дом для переселенцев из аварийного жилья обрушился в Барабинске

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В Барабинске Новосибирской области частично обрушился дом. Он был недавно построен для переселения из аварийного и ветхого жилья за счет бюджета.

Стена дом на улице Октябрьская,65 в Барабинске частично разрушилась, сообщил Тайге.инфо депутат местного горсовета Константин Терещенко. По его мнению, обрушение может продолжиться.

Здание было построено по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Конкурс объявляла мэрия Барабинска, контракт на сумму около 30 млн рублей подписали в 2014-м. Дом официально сдали в июне 2017 году, хотя по плану должны были в марте 2016-го.

UPD (11:35) Обрушение произошло из-за «сильных порывов ветра», заявили в минЖКХ Новосибирской области. Там уверяют, что имуществу собственников квартир ущерб не нанесен: «Начато проведение восстановительных работ силами МУП „ЖКХ города Барабинска“. При благоприятных погодных условиях их завершение запланировано в течение трех дней».

Терещенко отметил, что дом был построен при бывшем главе администрации Максиме Овсянникове.

Напомним, что бывшего мэра Барабинска Максима Овсянникова обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за сдачу в эксплуатацию непригодного для жизни дома по улице Льва Толстого.

Застройщик, с которым глава администрации заключал контракт, позже «скрылся», его внесли в черный список поставщиков. Устранение неполадок в аварийном доме возложили на городское ЖКХ и муниципальный бюджет.

В июне 2018 года, еще до уголовного дела Овсянникова, жители дома по Льва Толстого записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на разрушающийся фундамент, трещины в стенах и отсутствие вентиляции.

После федерального телеэфира тогда еще врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил областному министерству строительства привести дом в порядок до 31 июля. Чиновники пообещали обследовать фундамент, переделать фасад и канализацию дома до конца 2018 года. По словам местных жителей, вместо ремонта дом «обмазали клеем и залепили сайдингом».

Через восемь месяцев, в марте 2019 года, здание снова начало разрушаться. Глава Новосибирской области в ходе визита в Барабинск 19 апреля поручил расселить жителей аварийного дома. Последняя семья покинула дом на Льва Толстого только в мае 2020 года. Дело на Овсянникова прекратили из-за истечения сроков давности.