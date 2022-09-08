Пациентка не смогла получить инсулин в Новосибирске из-за дефицита

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Пациентка не смогла получить инсулин в Новосибирске из-за дефицита
08 Сен 2022, 10:31

Жители Новосибирской области продолжают жаловаться на дефицит инсулина. В одной из больниц препарат выдали только после обращения к заведующей отделением.

Беременная жительница микрорайона ОбьГЭС Новосибирска с сахарным диабетом должна была получить инсулин 1 сентября в поликлинике горбольницы №3. Но на приеме в выдаче рецепта отказали «в связи с его отсутствием», сообщила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина в своем телеграм-канале.

«После обращения к заведующей отделением через день препарат выдали. Аналогичная ситуация возникала и в предыдущие месяцы, и пациентке приходилось покупать жизненно важные препараты за свой счет, — говорится в обращении Каверзиной к министру здравоохранения региона Константину Хальзову. — Согласно приложению № 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи лекарственный препарат инсулин аспарт входит в данный перечень и должен предоставляться нуждающимся пациентам бесплатно».

Депутат попросила министра проверить обеспеченность поликлиники льготными лекарствами для пациентов с сахарным диабетом и установить причину отказа в выдаче препаратов.

Ранее родители детей с диабетом первого типа из Новосибирска обратились к главе СК РФ и в прокуратуру из-за перебоев с инсулином и медицинскими приборами. Они вынуждены самостоятельно покупать положенное им от государства, а некоторые важные расходники не могут найти в России и заказывают их через Казахстан, писала Тайга.инфо.

В СК еще в середине августа 2022 года заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) из-за дефицита инсулина. Проверяется версия о «хищении и ненадлежащем освоении бюджета должностными лицами органов здравоохранения».


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