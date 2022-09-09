Крупный перевозчик мусора признан банкротом в Новосибирске

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Один из крупнейших перевозчиков отходов в Новосибирской области — ООО «Айсберг» — признан банкротом. Компания связана с ГК «Арктика Сити».

Новосибирский арбитраж признал ООО «Айсберг» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода.

Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 1 марта, следует из материалов дела.

Иски о банкротстве ООО «Айсберг» были поданы в конце 2021 года. В частности подмосковное ООО «Спектр+» заявляло о долге свыше 120 млн рублей. Он образовался в связи с неисполнением ООО «Айсберг» условий договора аренды транспортных средств. В марте 2022 года в отношении должника было введено наблюдение.

«Айсберг», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Ирине Волковой и АО «Трест № 37 Ленинградспецстрой». ИП Ирина Волкова и «Айсберг» входят в группу компаний «Арктика Сити».

Сам «Айсберг» требует с регоператора по обращению с отходами в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» задолженность в размере свыше 200 млн рублей за услуги по транспортировке отходов.

Коллапс

Во второй половине апреля в Новосибирске случился мусорный коллапс на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги.инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

Власти требовали от регоператора «Экологии-Новосибирск» привести город в порядок к майским праздникам, однако к началу мая этого не случилось.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги. Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона. Под давление заксобрания концессию удалось расторгнуть. Планировалось провести новые конкурсы по шести объектам в районах области. Два из них — в пригороде Новосибирска. Жители уже начали новые акции протеста из-за возможного размещения полигона около сел Плотниково и Жеребцово.