Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 193

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:45 Депутаты от «ЕР», ЛДПР, «СРПЗП» и «Новых людей» решили еще сильнее ужесточить законы об «иноагентах» в России. Они внесли в Госдуму два законопроекта о поправках в КоАП и УК РФ.

В одном из документов говорится о необходимости включения в КоАП статьи, по которой будет предусмотрена ответственность для тех, кто не просто «действует», а «намеревается действовать в качестве иностранного агента», и не предоставил о себе сведения в органы власти. Это может быть физическое, юридическое лицо или незарегистрированное общественное объединение.

Штрафы за «намерения» могут быть от 10 до 300 тыс. рублей. Это понятия никак не расшифровывается. «Если раньше штрафы за нарушение требований были предусмотрены для тех, кто „выполняет функции иностранного агента“, то теперь оштрафовать могут и тех, кто только „намеревается“ действовать в качестве иностранных агентов, — отметила юрист ОВД-инфо** Дарья Короленко. — Понятие „намерения“ никак не ограничено: можно сказать, что кто-то „намеревался быть иностранным агентом“, так как знал о грядущем иностранном финансировании, и не представил сведения. Или, например, планировал участвовать в обсуждении законодательства, направлять обращения в госорганы (новый закон об иностранных агентах очень расширил понятие политической деятельности) — в таких ситуациях речь будет идти об административном правонарушении».

Повторное нарушение административных норм об «иностранных агентах» может привести к уголовному преследованию по статье о «злостном уклонении» от требований к иностранным агентам (ст. 330.1 УК).

Среди соавторов документа оказался новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия»), представитель Кузбасса Олег Матвейчев («Единая Россия») и депутатка от Забайкалья Роза Чемерис («Новые люди»).

18:26 В Челябинске прошел рейд по 13 адресам, где живут Свидетели Иеговы (в 2017 году Верховный суд запретил в РФ деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и его региональных филиалов, признав их экстремистскими). Во время штурма силовики выбивали окна и двери квартир, одного из верующих, Дмитрия Должикова, задержали и увезли в Новосибирск, сообщил портал Свидетелей Иеговы в России.

«Обыски в домах верующих начались вечером и продолжались до полуночи, производилась оперативная видеосъемка. Некоторых задержали и увезли на допрос в Следственный комитет, а других вызвали по повестке на следующее утро. В целом эти мероприятия затронули порядка 34 человек, — рассказали верующие. — У верующих изъяли электронные устройства, носители информации, банковские карты, загранпаспорта, религиозную литературу и личные записи. У одной семьи забрали крупную сумму личных сбережений».

В Новосибирске суд арестовал Должикова, но не уточняется по какой статье. Областное управление МВД РФ в 2021 году объявляло в розыск тезку арестованного — 44-летнего Дмитрия Должикова. Утверждалось, что он — уроженец Ростовской области и подозревается «в совершении тяжкого преступления».

18:00 Евросоюз отменил часть санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также бывшего генпрокурора страны Виктора Пшонки и его сына Артема, говорится в официальном журнале ЕС.

Речь идет о санкциях, введенных в 2014 году, когда Янукович сбежал из Украины в Россию. Решение было принято в марте 2014-го на основании уголовного дела, возбужденного против него на родине.

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В августа 2022-го ЕС объявил о введении новых санкций против Януковича и его сына Александра из-за «спецоперации».

17:50 Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Пострадли два человек, которых отправили домой на амбулаторное лечение домой.

«Идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

16:42 Жителя Владивостока арестовали по делу о «государственной измене в интересах главного разведывательного управления Минобороны Украины» (ст. 275 УК РФ), заявили в ФСБ.

В ФСБ утверждают, что задержанный якобы собирал и передавал сведения «об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности РФ». В качестве доказательства в опубликованном видео показано, как мужчина ходит с фотоаппаратом и что-то снимает. Его лицо при этом заретушировано.

16:30 «Интеррос» Владимира Потанина, который приобрел Росбанк в апреле 2022 года у Societe Generale, начал процесс передачи до 50% акций банка в эндаумент благотворительного фонда бизнесмена. Об этом сообщил сам Потанин.

«Таким образом целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ. В свою очередь, фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления», — отметил промышленник.



16:00 Студентов Воронежского государственного лесотехнического университета обязали заполнить анкету об отношении к «спецоперации» и митингам в поддержку Навального, передает DOXA.

«В анкете также есть вопрос „В случае какого наказания, вы бы согласились пойти на митинг“. Ответ для него можно выбрать из предложенных вариантов, например „Получение физических травм малой и средней степени тяжести“», — пишет издание.

14:56 Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался. «В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин», — пишет газета.



14:10 В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за госизмену, заявил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой. Ранее он написал в своем телеграм-канале, что хочет сажать россиян пожизненно без права на подачу апелляции и лишать гражданства (это противоречит Конституции РФ).

«Достаточно мы дали волю расплодиться махровым предателям, именуемым себя либеральной оппозицией», — написал Луговой, представляющий либерально-демократическую партию.

12:30 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Папой римским Франциском, который прилетел в страну.



«Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества. Полагаю, что настало время представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию для того, чтобы объединить людей во имя мира, социальной гармонии и взаимной поддержки», — заявил президент.

Глава католической церкви приветствовал решение Токаева по отмене смертной казни в стране и призвал к активизации дипломатических усилий для содействия диалогу в условиях нынешней геополитической напряженности.

«Пора научиться не усугублять вражду и прекратить укреплять противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить „хельсинкский дух“, стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимо понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю, со всеми» — подчеркнул понтифик.

11:50 Новосибирский театр «Красный факел» отменил премьеру спектакля «Белая болезнь». Он сделан по одноименной пьесе о том, как власти некой страны, похожей на нацистскую Германию, готовят вторжение в соседнее государство на фоне пандемии.

Все подробности читайте здесь.

10:59 На границе Кыргызстана и Таджикистана идет перестрелка между пограничниками двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана.

10:15 Правительство РФ хочет ввести экспортную пошлину на все виды удобрений для российских компаний, пишет «КоммерсантЪ». Минфин планирует получать с отрасли более 100 млрд рублей в год, что грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки на фоне действующего кризиса.

В 2022 году власти начали практиковать ограничения на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений, и квоты на вывоз почти наверняка будут продлены и на 2023 год, напомнило издание.



10:00 На художницу Юлию Цветкову*** пытаются завести новое уголовное дело о «распространении порнографии» (ст. 242 УК) по очередным доносам. Об этом сообщила группа в ее поддержку.

«После того, как 15 июля Юлю оправдали по первому уголовному делу, гомофобные активисты написали в различные органы около 200 заявлений с требованием открыть на Юлю новое дело, — рассказал телеграм-канал „Я/Мы Юлия Цветкова“. — Сначала проверкой занялся СК, теперь подключился еще и отдел ПДН МВД. Именно силами этого отдела раскрутилось первое Юлино дело, а его начальник выступала свидетелем обвинения в суде. Она же, в 2019 году, нашла порнографию в проекте „Женщина не кукла“. Сейчас она лично вызывает на опрос заявителей с целью использовать их сведения „в качестве доказательств“».

Напомним, Цветкому обвиняли в распространении порнографических материалов (пункт «б» ч. 3 ст. 242 УК) за рисунки в группе «ВКонтакте» «Монологи вагины». Темы творчества касаются нормализации женского тела, того, что вагина — не табу. «Три с половиной года назад, когда на допросе Юли в ПДН впервые прозвучало слово „порнография“ все посмеялись, потому что это казалось полнейшим абсурдом. Невозможно завести дело о пронографии на рисунки. Оказалось, что возможно», — напомнили в группе ее поддержки.

Дело дошло до суда. Прокуратура потребовала девушке три года. Однако Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре справедливо вынес оправдательный приговор.



Главное на утро 14 сентября

• Смольнинский районный суд Петербурга позволил губернатору Александру Беглову внести в заксобрание города законопроект о роспуске совета депутатов муниципального образования «Смольнинское». Его члены ранее попросили Госдуму РФ обвинить президента Владимира Путина в госизмене.

Но решение суда формально не связано с Путиным. Иск о «бездействии» со стороны депутатов «Смольнинского» подала прокуратура еще в 2021 году — по ее версии после муниципальных выборов в 2019 году депутаты так и провели ни одного заседания. Это связано с саботажем властей: представители «ЕР» получили на выборах только четыре из 20 мест, а независимым и другим депутатам не хватила голосов для избрания главы совета и подписания бюджета. Из-за этого предыдущий глава единоросс Григорий Ранков, проигравший на выборах, остался и.о. председателя и просто не созывал сессии, а независимые депутаты приходили на крыльцо управы.

Депутаты планируют обжаловать решение суда.

Кроме того, тот же суд оштрафовал местного депутата Дмитрию Палюгу на 47 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ (20.3.3 КоАП) — ее разглядели в речи депутата на крыльце муниципалитета в день обращения в Госдуму по поводу Путина.

• 72-летнего политика Леонида Гозмана* задержали у спецприемника, когда он вышел после отбытия 15-суточного административного ареста по статье об «отождествлении действий СССР и нацистской Германии» (ч. 1 ст. 13.48 КоАП). На этот раз Гозману вменили статью о повторном отождествлении СССР с нацистской Германией (ч. 2 13.48 КоАП) за пост в «Живом журнале», написанный еще в 2013 году.

• Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец возмутилась социальной рекламой, призывающей брать животных из приюта. Это подмена понятий и завуалированная «пропаганда чайлдфри», ведь заводя животное, молодая пара, например, уже не задумывается о ребенке, утверждает Волынец, передает 116.RU.

«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним „мой мальчик“, „моя девочка“, „сыночек“, „доченька“ и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать „сынок“ или „доченька“? Или кошку?», — не знает женщина.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности» среди детей. Его подготовили заксобрание Башкортостана, а также федеральные депутаты-единороссы Римма Утяшева и Эльвира Аиткулова.

«В настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила

зарубежная идеология „чайлдфри“ („свободный от детей“), — утверждается в пояснительной записке. — Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя

сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей. Сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ».

• МВД РФ разработало проект постановления правительства о повышении ежемесячной зарплаты свои сотрудникам на 5% с октября 2022 года и еще на 10% - с октября 2023-го. Документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Надбавка также должна коснуться сотрудников ФСИН, Росгвардии, пожарной службы и «начальственному составу» органов федеральной фельдъегерской связи.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.