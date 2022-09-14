Новосибирский театр отменил спектакль по пьесе о пандемии и войне из-за «неуместности»

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Новосибирский театр «Красный факел» отменил премьеру спектакля «Белая болезнь». Он сделан по одноименной пьесе о том, как власти страны готовят вторжение в соседнее государство на фоне пандемии.

«С сожалением сообщаем, что премьера спектакля „Белая болезнь“, запланированная на 24 и 25 сентября, переносится. Хотя замысел постановки возник еще в 2020 году, многие обстоятельства с того времени изменились, — говорится в заявлении „Красного факела“. — На данном этапе спектакль „замораживается“».

«Иногда в театре так случается — какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать», — утверждает режиссер Глеб Черепанов.

«Белая болезнь» — фантастическая пьеса чешского писателя Карела Чапека, созданная в 1936 году. По сюжету в мире бушует эпидемия ранее неизвестной смертельной болезни, называемой «белой болезнью», которая поражает людей старше 45 лет. Но правительство одной европейской страны во главе с маршалом-диктатором, несмотря на пандемию, занято подготовкой к завоевательной войне. Доктор Гален изобретает лекарство, но намерен лечить только бедных, а всех остальных — лишь когда правительство прекратит подготовку к войне.

Власти же спонсируют только коллегу Галена, который продает лекарство от «белой болезни» богатым, но оно устраняет лишь симптомы, и вторгаются в соседнюю страну. Пьеса — аллюзия на нацистскую Германию и вторжение в Чехословакию. В конце доктору удается переубедить маршала-диктатора, развязавшего конфликт и заразившегося «белой болезнью», но вылечить его он не успевает, потому что погибает от рук толпы, настроенной вести войну до победного конца.

Ранее «Красный факел» покинул главный режиссер Тимофей Кулябин. Как утверждали в новосибирском «Красном факеле» — «по собственному желанию». Ранее Кулябин публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Пост директора государственного театра занимает его отец Александр Кулябин.