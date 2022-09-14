Благотворительный фонд вынужден закрыть хостел для бездомных в Новосибирске

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Благотворительный фонд «Маяк» вынужден закрыть свой хостел для бездомных в Новосибирске из-за недостатка финансирования и роста коммунальных платежей. Ранее власти отказались помогать с открытием ночлежки.

«Друзья, нам очень грустно об этом говорить, но мы закрываем наш проект хостел. Мы не можем больше оплачивать аренду, коммунальные услуги и другие нужды хостела на частные пожертвования, — говорится в заявлении фонда „Маяк“. — За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше».

Теперь общественникам нужно освободить помещение до конца сентября и найти новый дом. Они просят помощи у жителей — 15 сентября нужно заплатить 29,5 тыс. рублей, 30 сентября — 20 тыс.

Благотворительный фонд «Маяк» помогает бездомным вернуться к обычной жизни. В ночном приюте «Маяка» тем, кому некуда идти, предлагают горячую еду и душ.

Дневная соцслужба фонда предоставляет бесплатный телефонный звонок, доступ в интернет, если человеку нужно связаться с родственниками или найти работу, и содействует в восстановлении документов. Хостел рассчитан на 32 человека — четыре комнаты по восемь постояльцев. Бездомные могут находиться там от трех месяцев до года, с каждым из них составляют индивидуальный план поддержки.

Ранее благотворительный фонд «Маяк» подал обращение уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой о необходимости открытия в городе ночного приюта, в котором бездомные люди смогли бы бесплатно и без документов поспать, помыться и постирать свои вещи. Директор «Маяка» Александр Алексеев также обращался за помощью к городским и областным властям. Чиновники не поддержали идею, ссылаясь на то, что в Новосибирске «работают социальные и медицинские программы, и проблемы бездомных людей решаются».

При этом в городе работает только одно государственное учреждение «Дом ночного пребывания» для бездомных на 75 мест, и не все они могут туда попасть. По данным «Маяка», в 2018—2020 годах на улицах Новосибирска скончались 3499 человек.

К обращению фонда присоединились и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».



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