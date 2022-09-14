Крупный перевозчик мусора закрывает сортировочный завод из-за действий новосибирского регоператора

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В Новосибирске закрывается мусоросортировочный комплекс группы компаний «Арктика Сити». Это связано с действиями подконтрольного группе «ВИС» регионального оператора обращения с отходами. Решение принято после заседания с чиновниками облправительства.

Работа мусоросортировочного комплекса «Арктика Сити» остановлена, сообщил директор компании Александр Волков в телеграм-канале фирмы.

«С апреля 2022 года региональный оператор [ООО „Экология-Новосибирск“] фактически прекратил загрузку нашего завода — вместо привычного нам объема в 10−12 тыс. куб. метров отходов, собираемых в контейнеры для раздельного сбора отходов, установленных в Новосибирской агломерации, нам стали привозить смешной объем в 500−600 кубометров. Транспортировкой отходов занималась скандально известная компания „ЭкоТранс-Н“, которая является собственностью не менее скандально известной ГК „ВИС“, собственника нашего регионального оператора».



По словам Волкова, 7 сентября у вице-губернатора Сергея Сёмки прошло совещание представителей перевозчиков и чиновников при участии директора «ЭкоТранс-Н».

«Скажу очень кратко — в основном говорили те, у кого болеет душа за развитие города и области. И риторика разговора была очень жесткая — почему в отношении работы с раздельно собираемыми отходами [РСО] у регионального оператора такой бардак? И речь шла не столько про оплату (ее нет), сколько про отсутствие работы по РСО со стороны регионального оператора, — подчеркнул Волков. — Все, что сейчас происходит в городе с раздельно собираемыми отходами — исключительно инициатива городских компаний, которые делают это за свой счет. Хотя региональный оператор собирает деньги с населения за эту услугу. Представитель регионального оператора и директор „ЭкоТранс-Н“ отвечали вяло, хотя ответы были их хамские и наглые — работают в рамках закона, претензий к ним нет, не понимают, чего от них хотят».

Директор «ЭкоТранс-Н» Роман Калачев не смог объяснить заместителю губернатора, почему из ранее привозимых 10 тыс. кубометров теперь на завод привозится 500−600 кубометров и пообещал разобраться, отметил Волков: «Как обещал то же самое три месяца назад на аналогичном совещании».

«Уважаемые коллеги, друзья, к сожалению, я понимаю, что задача владельцев регионального оператора и его перевозчика стоит не в развитии „мусорной“ реформы. Более того, они плюют в лицо властям области и города, абсолютно игнорируя их требования начать заниматься тем, что они должны делать с 2019 года — активно участвовать в реализации реформы по обращению с отходами, в том числе развивать РСО, — подчеркнул бизнесмен. — Несомненно, что власти будут пытаться заставлять работать с помощью своего ресурса, в том числе прокуратуры, но я давно для себя понял — те, кто не хотят работать для развития города, области, страны, сделают все, чтобы не работать, но получать деньги».

Во второй половине апреля в Новосибирске случился мусорный коллапс на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги.инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

Власти требовали от регоператора «Экологии-Новосибирск» привести город в порядок к майским праздникам, однако к началу мая этого не случилось.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги. Тайга. инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона. Под давление заксобрания концессию удалось расторгнуть. Планировалось провести новые конкурсы по шести объектам в районах области. Два из них — в пригороде Новосибирска. Жители уже начали новые акции протеста из-за возможного размещения полигона около сел Плотниково и Жеребцово.