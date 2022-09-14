Депутат горсовета Новосибирска и помощник Савельева отделается «предупреждением» за недостоверные доходы

© t.me/prokhorovnsk. Евгений Прохоров (в центре)
Депутат горсовета Новосибирска и помощник Савельева отделается «предупреждением» за недостоверные доходы
14 Сен 2022, 09:32

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Прохоров представил неполные данные о своих доходах. За этом ему хотят вынести лишь предупреждение. Он — помощник депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

Губернатора Новосибирской области Андрей Травников нашел нарушения в декларации депутата горсовета Евгения Прохорова. Тот предоставил недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, говорится в проекте решения на сайте горсовета.

«Учитывая, что искажение этих сведений является несущественным <…> вынести депутату Прохорову предупреждение, — предлагается в проекте решения. — Указать депутату на необходимость соблюдения законодательства о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Документ рассмотрят на сессии 28 сентября.

Евгений Прохоров формально прошел в горсовет под эгидой ЛДПР по округу №5, но сейчас фракция партии в горсовете распалась. Он — помощник депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.

Прохорова вместе с рядом депутатов, которые избирались от ЛДПР и стали «независимыми», связывают с Савельевым и строительной группой компаний «Расцветай». Сам Прохоров, по данным сайта горсовета, уже стал сторонником «Единой России».

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Депутат горсовета Новосибирска и помощник Савельева отделается «предупреждением» за недостоверные доходы
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