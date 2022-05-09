Рассказавшего о работе на депутата Госдумы от «ЕР» поймали в Новосибирске на срыве поздравлений с 9 мая

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В Новосибирске сорвали поздравительные плакаты с 9 мая от депутата горсовета из КПРФ Георгия Андреева. За этим мог стоять человек, связанный с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («Единая Россия»), сообщил сам Андреев.

«Два часа назад мне позвонили товарищи с улицы Есенина и сообщили, что они остановили группу парней, которые срывали мои поздравительные плакаты с Днем Победы, — написал в своем-телеграм канале Андреев. — Только представьте, на моем избирательном округе, какие-то люди срывают в День Победы поздравительные плакаты с Днем Победы. В той политической обстановке, в которой сейчас оказалась наша страна, никаких шуток в данной ситуации быть не может. Вызвали начальника этих товарищей. На место подъехал 47-летний Вадим, который сообщил, что он работает на „Единую Россию“, депутата Госдумы Дмитрия Савельева и депутата горсовета Евгения Прохорова».

«Вадим» рассказал, что ему поставили задачу заклеить плакаты Андреева. «При этом Вадим запутался, ведь его подчиненные, одному из которых, к слову, оказалось 17 лет, не клеили свои плакаты, а срывали уже висящие», — отметил депутат.

Избирательный округ Андреева находится в Дзержинском районе и окружен территориями, от которых в горсовет прошли люди, которые работают помощниками Дмитрия Савельева или связаны с ним.

Савельев — один из соавторов репрессивных законопроектов последних лет. С ним же связывают группу компаний «Расцветай», занимающуюся в основном точечной застройкой Новосибирска. Недавно с проектом этой структуры в Первомайской районе Новосибирска разгорелся скандал из-за перезонирования участка из зоны военных и режимных объектов под жилье.

Евгений Прохоров формально прошел в горсовет под эгидой ЛДПР, но сейчас фракция партии в горсовете распалась. Прохорова вместе с рядом депутатов, которые избирались от ЛДПР и стали «независимыми», связывают с Савельевым и группой компаний «Расцветай». НГС делал большое расследование об этой бизнес-структуре, связанной с политикой.