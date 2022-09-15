Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 194

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Появилось видео вербовки заключенных.

11:56 Школы переводят на дистанционное обучение в Валуйском городском округе Белгородской области в 15-километровой зоне вдоль границы с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», — подчеркнул Гладков.

11:20 Омбудсмен Р Ф Татьяна Москалькова считает необходимым создать «национальный превентивный механизм», чтобы контролировать ситуацию в колониях. Он может быть эффективнее, чем общественно-наблюдательные комиссии, считает она.

«Такой персонифицированный госорган — уникальное явление, и для того, чтобы реализовать то, что востребовано в обществе, нужны дополнительные ресурсы. Вот таким ресурсом в сфере пенитенциарной системы мог бы стать национальный превентивный механизм», — утверждает Москалькова.

«Национальные превентивные механизмы» предусмотрены Конвенцией ООН против пыток есть, например, в Казахстане и Узбекистане. Но они не расследуют жестокое обращение, а используют «превентивный подход».



11:15 Депутаты предложили новосибирскому правительству разорвать соглашение с группой «ВИС» на строительство четырех из семи поликлиник, которые не начали возводить. Их будет гораздо дешевле оплатить напрямую из бюджета.

Напомним, что группа связана с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и единороссами.

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10:30 Ритейлеры просят премьер-министра Михаила Мишустина продлить срок моратория на банкротство до 1 марта 2023 года, узнал «Ъ». Нынешний мораторий, который не позволяет кредиторам принудительно взыскивать долги или инициировать процедуру несостоятельности, истекает 1 октября.

Письмо Мишустину отправили члены Ассоциации компаний интернет-торговли (Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео—Эльдорадо» и другие). Ритейл сильно пострадал из-за ухода ряда иностранных поставщиков, резкого роста цен, нарушений в логистике и снижения покупательской способности населения, говорится в обращении.



Опрошенные изданием участники неоднозначно восприняли просьбу ритейлеров. Некоторые из них обратили внимание, что мораторий на банкротство, например, создал стимулы для жесткости арендаторов и негативный эффект от отсутствия механизма взыскания средств с должников.

Главное на утро 15 сентября



• Соратники Алексея Навального опубликовали видео, на котором, предположительно, бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных на «спецоперацию» для ЧВК Вагнера. Ему нужны люди от 22 до 50 лет (если моложе 22-х, то потребуется согласие родственников). Через полгода службы в Украине он обещает помилование. У частной военной компании, по его словам, есть самолеты, ракетные системы залпового огня, танки «и всё, что необходимо».



Если заключенные выживут, то смогут остаться в ЧВК, если погибнут — их похоронят на аллеях героев в их родных городах. А если кто-то поедет, но затем откажется воевать — тех расстреляют на месте, утверждает человек на видео.

На одежде у мужчины, выступавшем в колонии, видны две награды, похожие на звезды Героя России. «Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики», — сказал он.

В УК РФ есть статья 359 (наемничество). По ней грозит до 18 лет колонии.

• Мосгорсуд постановил ликвидировать независимый «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Иск был поданы якобы из-за «грубых неоднократных нарушений требований законодательства» — таковыми сочли, в частности, сбор средств в поддержку Медузы* и ОВД-инфо**, а также поддержку журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой, в том числе в форме публичных мероприятий в их защиту.

Кроме того, на сайте профсоюза, по версии ведомства, были публикации, которые содержали признаки «дискредитации» использования ВС РФ. Также среди претензий — несоответствие устава организации, который, впрочем, был принят и утвержден Минюстом РФ .

«Несмотря на устойчивость нашей позиции, решение суда было предсказуемо для тех реалий, в которых мы живем, — отметил адвокат Макси Крупский. — В доводах прокуратуры мы не услышали сегодня ничего нового, и я по-прежнему считаю ее позицию необоснованной и незаконной. Прокуратура не представила никаких убедительных оснований для ликвидации профсоюза. В своем выступлении в суде я говорил, что ликвидация — это крайняя, самая тяжелая мера, на которую идет государство в отношении организации. Нам не было представлено ни одного неопровержимого доказательства того, что профсоюз представляет какую-либо опасность для общества и его ликвидация — соразмерная мера. Наша позиция в суде не была опровергнута прокуратурой, тем не менее, суд вынес решение о ликвидации организации. Мы пока не получили мотивировку решения, но в любом случае будем его обжаловать».

• В районе села Кендже-Кулак Туркменского округа Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат. Из-за взрыва пострадал один из сотрудников аварийно-спасательной службы, прибывший на место происшествия.

По словам губернатора Ставрополья, всего пострадали пятеро: помимо пожарного, это еще трое взрослых и ребенок, которых задело огнем. Они госпитализированы.

• 72-летнего политика Леонида Гозмана* повторно арестовали на 15 суток по статье об «отождествлении действий СССР и нацистской Германии» (ч. 1 ст. 13.48 КоАП). Ему вменили пост в «Живом журнале» о сериале Первого канала про бойцов «Смерш», написанный еще в 2013 году.

13 сентября его задержали у спецприемника, когда он вышел после отбытия предыдущего 15-суточного ареста по той же статье. На этот раз Гозману вменили статью о повторном отождествлении СССР с нацистской Германией (ч. 2 13.48 КоАП) за пост в «Живом журнале», написанный еще в 2013 году.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.