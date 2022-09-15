Новосибирские депутаты попросили разорвать концессию по четырем поликлиникам с «ВИС»: «Правительство плюет на людей»

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Депутаты предложили новосибирскому правительству разорвать соглашение с группой «ВИС» на строительство четырех из семи поликлиник, которые не начали возводить. Их будет гораздо дешевле оплатить напрямую из бюджета. Также в профильном комитете заксобрания обратили внимание на ответственность первого вице-премьера Владимира Знаткова.

Строительный комитет заксобрания обсудил строительство семи поликлиник по договору с ООО «Седьмая концессионная компания», входящим в группу «ВИС». Сроки уже сорваны, а их затягивание привело к резкому удорожанию проекта поликлиник.

По словам представителей правительства, сумма соглашения выросла примерно на 30% (с 14 до 18−19 млрд). Но изначальная стоимость поликлиник по контракту была 7,48 млрд рублей.

«А вы назвали 14 млрд — это та сумма, которая была перед последней, предпоследняя индексация, — отметил депутат Вячеслав Илюхин. — Контракт был подписан в феврале 2019 года. А вы называете цены 2021 года — от них да, 30% [подорожание составило]. Так давайте в следующем еще на 30% увеличим, а потом еще, а потом концессионер затянет резину.

И.о. министра строительства Алексей Колмаков предложил депутатам провести «круглый стол».

«На комитете по здравоохранению мы рассмотрели вопрос о том, что все это дорого, люди своих денег не вкладывают и пока строят на деньги области. Область до этого момента дала 1,6 млрд, а сейчас еще 1,5 млрд — после того, как мы здесь выступили. То есть отношение к депутатам такое: „Повыступайте, круглые столы, ну пусть они проорутся, а мы всё равно своё сделаем, как решили“. То есть отношение к нам наплевательское. Я не припомню за 17 лет своей депутатской деятельности такого отношения к депутатам», — подчеркнул Илюхин.



«Я напомню чиновникам, что нас на работу никто не принимал — нас выбрали люди. За каждым из нас стоит 60−70 тыс. избирателей. Для которых мы, в свою очередь, и строим эти поликлиники. И относится так к депутатам — значит плевать на людей. Вот сейчас правительство Новосибирской области плюет на людей. Если кто-то готов с этим мириться, то я с этим мириться точно не готов. Сегодняшний комитет тому подтверждение — людей, которые что-то курируют и могут ответить на вопросы, просто нет. Они не посчитали нужным сюда прийти».

Илюхин напомнил, что по постановлению губернатора Андрея Травникова ответственным за реализацию соглашения назначен его первый зам Владимир Знатков. Депутат предложил вынести вопрос на сессию и назначить докладчиком именно Знаткова: «Пусть он расскажет, как это было, сколько это изначально стоило и почему это вдруг не решилось».

Илюхин предложил расторгнуть соглашение в отношении четырех из семи поликлиник, которые фактически так и начаты. Напрямую за счет бюджета области построить их будет гораздо дешевле. К нему присоединился зампред комитета Вадим Агеенко.

Строительство еще не начатых по концессии поликлиник обойдется областному бюджету в 12 млрд даже с учетом 30-типроцентного удорожания стройматериалов. А вот по схеме ГЧП — расходы области с учетом платы концессионеру составят 28,7 млрд рублей, подчеркнул Вячеслав Илюхин.



По подсчетам зампреда комитета Дмитрия Козловского, квадратный метр обойдется по 346 тыс. рублей, тогда как элитной жилье в Новосибирске строят по 180 тыс. рублей за «квадрат». По инфекционной больнице цена — 441 тыс. рублей за квадратный метр.

Договор на инфекционную больницу в Садовом заключен с ООО «Проекты Развития 2». Компания принадлежит ООО «К1 Концессии».

«А ведь строят из сэндвич-панелей! У нас склады есть получше в Новосибирской области», — отметил Козловский.

«В прошлом году на площадке Минэкономразвития проводили ряд совещаний. И у себя на площадке много раз собирались. Нам отвечали: „Что вы волнуетесь? К концу 2022 года будут стоять все семь поликлиник!“ — напомнила вице-спикер заксобрания Ирина Диденко. — Сейчас говорят — будут к 2024 году. Пройдет 2024-й, скажут, к 2026-му. Но поликлиники — это история не про деньги, не про стройку, это про людей! Привлечение инвестиций, создание качественной услуги — это все для людей! Нарушен федеральный закон? Я усматриваю, да».

В итоге комитет решил вынести вопрос строительства на сессию с докладом Знаткова, рекомендовал отказаться от дополнительного соглашения на увеличение капитального гранта по поликлиникам для «дочки» «ВИС» на 1,5 млрд рублей, а также разорвать соглашение в части четырех из семи поликлиник.