Новосибирские депутаты разнесли концессии облправительства: Мы будем участниками преступления, если позволим

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Депутаты новосибирского заксобрания резко раскритиковали соглашение облправительства с группой «ВИС» на строительство семи поликлиник. Их не устроили и работы по инфекционной больнице.

Члены комитета заксобрания по соцполитике заксобрания обсудили строительство семи поликлиник в Новосибирске и инфекционной больнице около поселка Садовый. Обещанные сроки их сдачи уже неоднократно сорваны.

Договор был подписан с ООО «Седьмая концессионная компания», входящим в группу «ВИС». Затягивание строительства привело к удорожанию проекта поликлиник.

Депутат Вячеслав Илюхин спросил, почему стоимость строительства (без учета банковских процентов) поликлиник по концессии более чем в два раза выше, чем цена аналогичной поликлиники, которая строится в Краснообске просто за счет бюджета (2,79 млрд против 1,08 млрд рублей). И. о. министра строительства региона, Алексей Колмаков ответил, что на сметах министерство подписи не ставит из-за порядка работ в рамках государственно-частного партнерства: «Есть организация, которая осуществляет строительный контроль на объекте, нанятая генподрядчиком, и есть организация, которая осуществляет государственный строительный надзор».

А глава минэконома Лев Решетников решил сказать, что дело в «разном оснащении». «А почему у нас в разных местах разная оснащенность поликлиник?» — справедливо заметила вице-спикер заксобрания Ирина Диденко.

Илюхин же напомнил членам правительства, что комплектация самой крутой поликлиники в Москве оценивается в 310 млн. Вместе со строительными работами получается 1,4 млрд на поликлинику (если брать за основу стоимость краснообской поликлиники) или 9,8 млрд на семь поликлиник.

«У вас сумма — 19 млрд. Это беспредел! С пересчетом срока эксплуатации стоимость одной поликлиники — 4,1 млрд! Против 1,4 млрд. Вы как это назовете, кроме как государственное преступление? — спросил у чиновников депутат Илюхин. — Сейчас с помощью группы компаний „ВИС“ с мусорной концессией уже год загоняют Новосибирскую область в рабство. Мы все с вами являемся участниками преступления, если позволим делать это и дальше».

«Вы, кроме как беспределом, можете это назвать? — задал Илюхин риторический вопрос. — Я в сфере строительства работаю с 1984 года. Поэтому мне рассказывают что там фундамент делают, который почему-то мощнее, чем фундамент под шестиэтажное здание. Когда мне рассказывают эти вещи, и почему-то все ему верят, у меня ощущение, что я нахожусь в театре абсурда».

Илюхин призвал вынести вопрос о концессиях на сессию заксобрания. Также он призвал прокуратуру и ФСБ активно рассмотреть это вопрос.

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«Вы простите меня за эмоции. Но я, прожив всю свою жизнь в Новосибирске, должен смотреть как приходят какие-то прохиндеи и грабят мою область и мой город? — добавил Вячеслав Илюхин. — Вы все сидите молчите, и министры делают доклады, как будто ничего. И губернатор сказал — ну да, критика, конечно, справедлива, но и мы тут руку приложили — кто наказан, из тех, кто приложил руку? Мое мнение — правительство Новосибирской области реализует на территории Новосибирской области преступную схему. Я буду настаивать, чтоб экспертиза здесь была проведена серьезная, которую [вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин пришлет, а не вы ее проведете, или подрядчик, которому вы доверили сметы считать. Вы довели Новосибирскую область до края — хоть один объект сдан вовремя?»

Министр Решетников попытался объяснить удорожание поликлиник банковскими процентами, сравнив это со своей ипотекой, по которой он покупал квартиру за 2 млн, а выплатил — 4 млн. Но накручивать проценты на завышенную стоимость — это как купить за 2 млн квартиру, которая стоит 1 млн, и сверху накрутить еще проценты.

Отметим, что фактически глава минэкономразвития мог признать, что такая финансовая модель строительство — просто закамуфлированный заем.

Тему строительства областной инфекционной больницы поднял зампред строительного комитета Дмитрий Козловский: «Инфекционная больница обойдется в 13 млрд руб. По докладу Решетникова — 18 млрд на 500 коек. Нужна ли нам такая дорогая больница, пускай и самая лучшая в России?»

Общая стоимость выплат областного бюджета по двум проектам частно-государственного партнерства уже приближается к 50 млрд рублей.

«Концессионер будет получать за поликлиники не менее 4,5 млрд в год, прибавим сюда еще инфекционную больницу, и это будет уже вообще 9 млрд. Я не уверена, что у нас вообще есть такие бюджетные возможности, — отметила вице-спикер заксобрания Ирина Диденко. — Напоминаю, что бюджет Новосибирской области за 2021 год вышел с профицитом в 15 млрд рублей. Нужна ли нам вообще эта концессионная „ипотека“?»

По итогу глава комитета Игорь Гришунин предложил создать рабочую группу по вопросам концессий из депутатов и представителей министерств.

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“».

Тайга.инфо

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