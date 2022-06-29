Городские депутаты раскритиковали ﻿«социальные» концессии новосибирского правительства: ﻿«Люди умирают»

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Депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций раскритиковали строительство поликлиник и школ по схеме государственно-частного партнерства. Сроки уже сорваны. Политики предложили встретиться с представителями инвесторов из группы ﻿«ВИС» и госкорпорации ﻿«ВЭБ», а также с чиновниками облправительства, которое и подписывало соглашения.

Финансирование программы развития объектов социальной инфраструктуры в Новосибирске до 2030 года будет сокращено на 11 млрд рублей. В частности снизится финансирование из регионального и городского бюджетов. В то же время некоторые объекты планируется построить по договорам концессии и государственно-частного партнерства, что очень беспокоит депутатов горсовета из разных фракций и объединений.

Ранее облправительство заключило соглашение на строительство семи поликлиник в Новосибирске с ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК), заявка которой была единственной. Структура входит в петербургскую группу «ВИС», которая ранее заполучила по концессии платный мост через Обь и мусоросортировочные заводы ("мусорная концессия" недавно была разорвана, а региональный парламент признал провал мусорной реформы). Общие затраты уже выросли с 7,8 до 15 млрд, но региональный бюджет должен будет выплатить "инвестору" более 21 млрд до 2030-го (с разбивкой по годам).



Концессия на шесть школ подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Утверждалось, что фирма входит в федеральную группу компаний «Просвещение», 75% которой принадлежит государственным Сбербанку, ВЭБ.РФ и «Российскому фонду прямых инвестиций». Прямым владельцем «Пятой концессионной компании „Просвещение“» выступает ООО «Инфраструктура детства», которую возглавляет вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов.

Глава комиссии горсовета по наказам Александр Бурмистров (КПРФ) напомнил, что сроки строительства поликлиник от группы «ВИС» в Ленинском районе уже срываются. В минстрое региона также признавали, что из семи поликлиник начали строить только три. «По четырем — вопрос открытый, пока еще по финансированию вопрос непонятен», — говорили в министерстве.

«Как и с мостом, сроки срываются годами, переносятся, — заявил Бурмистров на сессии горсовета. — С 2018 или с 2019 года каждый год обещают [поликлиники], ответственные лица какие-то телерепортажи делают перед выборами. Но проходит два-три года и никаких работ фактически не начинается. Мы продолжаем хоронить пенсионеров и ветеранов, которые не получают качественную медицинскую помощь в Ленинском районе. Я отчетливо понимаю, что это не полномочия города, но это вопрос социальной инфраструктуры».

173465Кто стоит за группой «ВИС»

«У меня искреннее впечатление, что власть у нас обслуживает одну организацию — группу компаний „ВИС“, — добавил коммунист. — Это просто ненормально. Годами всё обсуждается, но ни поликлиник, ни черта нет. Только какие-то непонятные беседы из года в год. Люди умирают».

Более того, вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев подтвердил, что все необходимые от города процедуры, связанные с землей и технологическим подключением выполнены. Дальше — только уровень областной власти. По словам Кондратьева, по «школьной» концессии у экспертизы возникли вопросы к конструктивным решениям: «Объективно, сроки строительства не выдерживаются, поэтому на следующей неделе приглашается концессионер в правительство области».

«Я вообще считаю, что то, что касается концессий, практически все проекты, которые реализовываются в рамках концессий в регионе, мягко говоря, не увенчались успехом, — отметил глава комиссии по бюджету горсовета Кирилл Покровский („Единая Россия“). — Что касается многострадальных поликлиник — восемь лет нас кормят этими поликлиниками. То, что касается школ — заметьте, все школы, которые мы должны были строить в рамках федеральных программ и муниципальных, реализованы в сроки. Всё, что касается концессий — у нас постоянные проблемы либо с документами, либо со структурой финансирования».

Независимый депутат Светлана Каверзина высказала опасения о том, что даже после строительства школ по концессии муниципалитет может их не получить.

«Мне всегда очень настораживают два словосочетания рядом: „концессионное соглашение“ и „социальный объект“, — отметила Каверзина. — Не получится ли у нас так, что концессионер не захочет отдавать нам объект под муниципальные нужды, а оставить себе под частную школу. На сколько я знаю, в Нижнем Новгороде произошло именно так».

В Нижнем Новгороде по концессии с ООО «Первая концессионная компания „Просвещение“» построили школу № 800 на месте, запланированном под детей из конкретного микрорайона. Но после сдачи выяснилось, что компания не будет брать детей по «микроучастку», потому что просто не обязана. Более того, обсуждается, будет ли обучение платным. Эксплуатирует учреждение теперь автономная некоммерческая организация, и ее администрация прямо утверждает, что школа не подчиняется муниципалитету, несмотря на договор концессии. Также в этом АНО есть доля у регионального правительства, но оно, судя по комментариям возмущенных жителей в соцсетях, не вмешивается в ситуацию.

Мэр Анатолий Локоть предложил обсудить ситуацию вокруг «школьной» концессии на профильном комитете заксобрания с привлечением городских депутатов: «Можно сколько угодно ставить в ответственное положение чиновников [мэрии], но ведь заключается соглашение в субъекте. Беспокоит вопрос, понятно. Беспокоит и исполнительную власть области, потому что совещания регулярно проводятся».

Ярослав Власов

