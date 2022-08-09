Новосибирское правительство потребовало миллионы от группы «ВИС»

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Правительство Новосибирской области подало в суд на строителей семи поликлиник, подконтрольных группе «ВИС». Ни один из объектов не построен к августу, а часть вообще не начали возводить, обращали внимание депутаты.

Минздрав Новосибирской области под руководством Константина Хальзова подал иск к ООО «Седьмая концессионная компания». Сумма требований составила 54,6 млн рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание не назначено.

«Седьмая концессионная компания» (СКК) входит в петербургскую группу «ВИС». Фирма по договору с облправительством о частно-государственном партнерстве должна была построить семь поликлиник в Новосибирске. Из объектов строятся только три, по четыре, как утверждают в «ВИС» ведутся лишь «подготовительные работы». Открыть же учреждения должны были в августе 2022-го, но сроки уже сорваны, обращали внимание депутаты заксобрания области и горсовета Новосибирска.

Общие затраты уже выросли с 7,8 до 15 млрд, но региональный бюджет должен будет выплатить «инвестору» более 21 млрд до 2030-го (с разбивкой по годам).

«Возможная причина срыва сроков — недостатки рычагов влияния и управления региональной властью, неподконтрольность коммерсантов и концессионеров, — говорил депутат регионального парламента Яков Новосёлов. — Та же судьба неиспользованных 10−15 млрд рублей [в областном бюджете]. Нам нужно вылечить этот многолетний паралич, в наших интересах решить эту болезненную, застарелую, многолетнюю проблему, чтобы не допустить таких скандальных последствий как, например, в Томске. Где возбуждено уголовное дело по поводу срыва сроков строительства корпуса областного онкологического диспансера».

Новосёлов предлагал депутатам присоединиться к «акции торжественного открытия» на месте планируемых поликлиник, «срок сдачи которых был установлен 15 августа 2022 года».

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“»

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