Новосибирские поликлиники, которые должны были сдать в 2022 году, готовы только на треть

© zsnso.ru. Депутаты на стройплощадке

Три из семи поликлиник, которые строит в Новосибирске группа «ВИС» по договору с региональным правительством, готовы только на треть. Остальные — на начальной стадии. Хотя все объекты должны были сдать к 2022 году, заявили депутаты заксобрания.

Комитет новосибирского заксобрания по соцполитике проинспектировал строительство поликлиник по договору государственно-частного партнерства между ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу «ВИС») и региональным правительством. Оказалось, что три из семи объектов готовы только на 35-39%, по остальным «активная фаза строительных работ» началась лишь в августе 2022 года, сообщили в группе «ВИС» 7 сентября.

"Задержка с их стартом [работ по четырем поликлиникам] была связана с прохождением проектами повторной государственной экспертизы, которая потребовалась для определения актуальной сметной стоимости и объективно отразила все текущие ценовые индексы по материалам и поставляемому оборудованию", - уточнили в пресс-службе.

Утверждается, что поликлиники сдадут с оборудованием. «Эксплуатировать тяжелое медицинское оборудование будут сами производители, и туда залезать категорически запрещено. Оборудование будет на гарантии, будет приезжать представитель фирмы и обслуживать. Все инженеры наши, русские», — цитирует гендиректора ООО «Седьмая концессионная компания» Сергея Парсаданяна пресс-служба заксобрания.

Члены комитета по соцполитике обратили внимание на срыв сроков работ. Две планируется сдать в первой половине 2023 года, еще одну — в четвертом квартале 2023-го, а остальные — в первом квартале 2024-го.

«Эти сроки определены проектировщиком. Все документы и цена, и сроки — все прошло государственную экспертизу. Каждый наш шаг так или иначе зарегламентирован», — утверждает Парсаданян.

При этом, по предварительным обещаниям, все семь поликлиник должны были построить к 1 января 2022 года, напомнил зампред комитета Александр Козлов.

«Сегодня сентябрь месяц 2022 года, и нам объявляют, что сроки снова сдвигают, — отметил он. — Думаю, что на заседании комитета мы будем ставить конкретные вопросы перед правительством Новосибирской области, как перед главным заказчиком по этим семи поликлиникам и инфекционной больнице. Думаю, что нужно усилить контроль и смотреть как идет строительство, чтобы три поликлиники были построены и введены в эксплуатацию. А нам уже говорят, что они будут построены, но введены в эксплуатацию потом, так как еще три месяца на лицензирование».

«Не успеваете? Давайте тогда гарантийные обязательства сдвигать на тот промежуток времени, на который вы не успели. На год значит на год. Было бы совершенно логично», — добавил другой зампред комитета Анатолий Юданов.



«Никто ответственность не несет, никого не наказали», — подчеркнул Козлов. Он уверен, что с правительства области «нужно более жестко спрашивать».

Глава комитета, единоросс Игорь Гришунин также обратил внимание, что «сроки сдвинулись». Он считает, что вопросы теперь нужно задавать «профильным министрам». Более подробно ситуацию со строительством поликлиник депутаты рассмотрят на заседании комитета 8 сентября.

Изначально срок сдачи поликлиник был установлен на 2019 год. Тогда их стоимость составляла 8 млрд рублей. Затем, в 2020 году, губернатор-единоросс Андрей Травников лично пообещал жителям и депутатам заксобрания на заседании фракции КПРФ, что поликлиники построят в 2022 году, рассказали в партии. Но их стоимость уже выросла до 14 млрд рублей. Новый срок сдачи поликлиник был назначен на 15 августа 2022 года, но объекты не открылись.

«Между тем их стоимость выросла до 30 млрд рублей, а потери бюджета составили 20 млрд», — заявили в обкоме КПРФ.

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“».

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