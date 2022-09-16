Новосибирский губернатор не послушал депутатов и увеличил капитальный грант на концессию поликлиник

© t.me/vis_group. Андрей Травников (на переднем плане)

Новосибирский губернатор Андрей Травников увеличил бюджетные затраты на строительство семи поликлиник по договору с группой «ВИС». Ранее депутаты заксобрания попросили отказаться от этой идеи и вычеркнуть из соглашения часть объектов, которые не начали строиться.

Условия соглашения о строительстве семи поликлиник в Новосибирске между облправительством и ООО «Седьмая концессионная компания», входящим в группу «ВИС», изменены. Подписанный Травниковым документ опубликован на сайте администрации.

Размер капитального гранта, выделяемого фирме напрямую из бюджета, увеличен с 1,62 до 3,2 млрд рублей. В прежней редакции говорилось, что выплаты гранта должны были закончиться в 2021 году, теперь же чиновники решили отдать компании дополнительные 1,58 млрд рублей в 2022 году.

«В случае наличия у частного партнера по состоянию на 31 декабря неизрасходованных средств капитального гранта он вправе использовать средства капитального гранта на цели, предусмотренные соглашением, в следующем календарном году», — также сказано в документе.



Общая изначальная стоимость поликлиник по контракту в 2019 года была 7,48 млрд рублей. Часть средств были предоставлены в виде капитального гранта, остальные должен был вложить инвестор, а потом область рассчитывалась бы с ним пропорционально из бюджета. Но к сентябрю проект уже подорожал до 18-19 млрд рублей, а ни один объект так и не был сдан, что вызвало возмущение депутатов.

Таким же образом увеличен капитальный грант на строительство инфекционной больницы - с 75 млн до 2,07 млрд рублей. Договор на инфекционную больницу в Садовом заключен с ООО «Проекты Развития 2». Компания принадлежит ООО «К1 Концессии».

При этом строительный комитет заксобрания прямо рекомендовал правительству отказаться от дополнительного соглашения на увеличение капитального гранта по поликлиникам для «дочки» «ВИС» на 1,5 млрд рублей, а также разорвать соглашение в части четырех из семи поликлиник, которые фактически не начали строиться.

Вопрос срыва сроков строительства поликлиник и их резкого удорожания будут обсуждать на ближайшей сессии. Докладчиком должен стать первый зам Травникова Владимир Знатков.

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