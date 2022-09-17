Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 196

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 196
17 Сен 2022, 02:31

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти объявляют Максима Галинка «иностранным агентом» и планируют урезать расходы бюджета.

07:00 Структурная перестройка экономики приведет к перетоку рабочей силы и временному росту безработицы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Кроме того, регулятор обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями россиян на фоне снижения цен.

Главное на утро 17 сентября

Минюст РФ внес телеведущего Максима Галкина в реестр физических лиц — «иностранных агентов». По версии власти, он занимается политической деятельность, а в графе «иностранное финансирование» у него указана Украина. При этом после 24 февраля он вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль.

Галкин неоднократно высказывался против действий Кремля в Украине. Пугачёва уже вернулась в Россию.

• Из списка «СМИ-иноагентов» юридическое лицо. Им стала правозащитная организация «Апология». «ООО „Апология“ исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — сообщили в Минюсте.

При этом организацию включили в реестр в мае 2022 года. Она не получала иностранного финансирования, заявляли правозащитники. «Минюст приплел какую-то китайскую фирму, которая делает коробки для обуви и якобы переводила деньги. Выписки с банковского счета суду были фиолетовы», — говорил Павел Чиков.

Минфин РФ предлагает сократить расходы федерального бюджета сразу на 10% (секвестр не коснется защищенных статей: пенсий, пособий, выплат бюджетникам). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. При этом в общей сложности расходы вырастут и в номинальном, и в реальном выражении, заверили оба собеседника, близкие к кабмину.

Источник, близкий к Минобороны, утверждает, что о сокращении финансирования гособоронзаказа в сравнении с 2022 годом речи не идет. Обычно под секвестр попадают капитальные расходы. «На дороги теперь не жалуйтесь!» — отметила в своем телеграм-канале бывшая депутат от Новосибирской области Вера Ганзя.

• Россия официально прекратила быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Участие в конвенции, которая была ратифицирована Россией в 1998 году, позволяло россиянам жаловаться в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ перестал рассматривать жалобы, поданные против России на действия, совершенные после 16 сентября. Впрочем, власти РФ ранее приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта — дня прекращения членства РФ в Совете Европы.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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