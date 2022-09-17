Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 196

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти объявляют Максима Галинка «иностранным агентом» и планируют урезать расходы бюджета.

07:00 Структурная перестройка экономики приведет к перетоку рабочей силы и временному росту безработицы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Кроме того, регулятор обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями россиян на фоне снижения цен.

Главное на утро 17 сентября

• Минюст РФ внес телеведущего Максима Галкина в реестр физических лиц — «иностранных агентов». По версии власти, он занимается политической деятельность, а в графе «иностранное финансирование» у него указана Украина. При этом после 24 февраля он вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль.

Галкин неоднократно высказывался против действий Кремля в Украине. Пугачёва уже вернулась в Россию.

• Из списка «СМИ-иноагентов» юридическое лицо. Им стала правозащитная организация «Апология». «ООО „Апология“ исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — сообщили в Минюсте.

При этом организацию включили в реестр в мае 2022 года. Она не получала иностранного финансирования, заявляли правозащитники. «Минюст приплел какую-то китайскую фирму, которая делает коробки для обуви и якобы переводила деньги. Выписки с банковского счета суду были фиолетовы», — говорил Павел Чиков.

• Минфин РФ предлагает сократить расходы федерального бюджета сразу на 10% (секвестр не коснется защищенных статей: пенсий, пособий, выплат бюджетникам). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. При этом в общей сложности расходы вырастут и в номинальном, и в реальном выражении, заверили оба собеседника, близкие к кабмину.

Источник, близкий к Минобороны, утверждает, что о сокращении финансирования гособоронзаказа в сравнении с 2022 годом речи не идет. Обычно под секвестр попадают капитальные расходы. «На дороги теперь не жалуйтесь!» — отметила в своем телеграм-канале бывшая депутат от Новосибирской области Вера Ганзя.

• Россия официально прекратила быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Участие в конвенции, которая была ратифицирована Россией в 1998 году, позволяло россиянам жаловаться в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ перестал рассматривать жалобы, поданные против России на действия, совершенные после 16 сентября. Впрочем, власти РФ ранее приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта — дня прекращения членства РФ в Совете Европы.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.