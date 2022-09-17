Арестованная по делу о «фейках» барнаульская журналистка вскрыла вены в СИЗО: «Всё, что я делала, это выражала свою точку зрения»

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Барнаульская журналистка Мария Пономаренко вскрыла вены в СИЗО-1 и осталась жива. Ей заклеили окна, у нее клаустрофобия. Также редакция публикует последнее слово Пономаренко в суде, которые, несмотря на ее состояние, оставил женщину в СИЗО.

Пономаренко вскрыла вены в СИЗО, она жива, передает RusNews, где работает журналистка. Во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление срока ареста Мария заявила суду, что содержание в СИЗО сказалось на ее психике и привело к тому, что она разбила заклеенное окно в камере.

«Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама», — сказала в суде Мария.

«У нее есть клаустрофобия, содержание в помещении с заклеенными окнами очень влияет. В июле Мария проходила обследование в психиатрической клинике, там никаких отклонений выявлено не было. Но за два месяца без солнечного света с заклеенными окнами проявились негативные последствия», — передает издание.

Журналистку держали в карцере 6−13 сентября. Теперь ее снова хотят отправить туда за неизвестное «нарушение».

Защита просила перевести Марию Пономаренко под домашний арест, но обвинение настаивало на СИЗО. Алтайский краевой суд отклонил жалобу Пономаренко.

Мать двоих детей, журналистка Мария Пономаренко находится в СИЗО более четырех месяцев. Ее обвиняют по ст. 207.3 УК. Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.

Также RusNews опубликовал последнее слово Пономаренко в суде. Тайга.инфо приводит его без сокращений.

«Попрание Конституции современными судами я считаю высшим преступлением без срока давности»

Я буду говорить не о себе. Так случилось, что появились сложности у детей. Младшая дочь бросила музыкальную школу, она училась уже в шестом классе.

Старшая дочь, к сожалению, тоже находится в плохом психоэмоциональном состоянии, постоянно плачет. Ее письма ко мне доходят. У нее не очень хорошие отношения с отцом. Я очень переживаю за свою старшую дочь, за ее будущее. У нее 11 класс, она готовится к ЕГЭ. Она не способна постоять за себя. Когда со стороны отца идет давление на ребенка, какие-то абьюзерские проявления, она находится в стрессе.

Получая такие письма, мне здесь тяжело сохранять самообладание, это влияет на мое состояние. Я считаю необоснованной мою изоляцию от моих детей, в целом от общества.

Прокурор ссылался на мои административки. Но никогда они не касались какого-либо членовредительства, либо кражи, либо какого-то другого ущерба хоть кому-то, в том числе государству.

Всё, что я делала, это выражала свою точку зрения, то есть, пользовалась своим конституционным правом. Да, я считаю Конституцию превыше всего. Если Конституция дает мне право на самовыражение, соответственно, я имею право говорить, имею право выражать свою позицию в отношении действующих властей.

Если я вижу, что пенсии маленькие, что стариков обворовывают, я буду критиковать власти. Если я вижу, что очереди на жилье в Алтайском крае не сокращаются, я буду критиковать местные власти. Если я посчитала тогда информацию, изложенную в ряде телеграм-каналов, достоверной, я ее опубликовала. Это мое мнение, на которое право дала мне Конституция. Попрание Конституции современными судами я считаю высшим преступлением без срока давности.

Суд оставил решение первой инстанции в силе, Мария будет находиться в СИЗО, минимум, до 29 сентября.