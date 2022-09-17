Больше 1000 человек выступили против строительства мусорного полигона под Новосибирском

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Жители Верх-Тулинского сельсовета, расположенного под Новосибирском, выступили против строительства мусорного полигона в муниципалитете. Они считают, что он уничтожит село с многолетней историей, нанесет экологический и социальный ущерб. Соседство обесценит жилье и развивающийся бизнес. Под обращением к губернатору собрано более 1000 подписей.

Жители Верх-Тулинского сельсовета на собрании в местном ДК 16 сентября выступили против создания мусорного полигона, сообщили Тайге.инфо члены инициативной группы.



На встречу люди пришли с плакатами «Руки прочь от нашего дома» «Это наша земля…», «Чистая экология людям!!!».

Ранее областные власти заявляли, что в Верх-Туле построят мусороперерабатывающий комплекс, «представляющий собой высокотехнологичный завод» и его оснастят современной линией сортировки. Также к нему обещают построить отдельную дорогу. Такие комплексы должны стать альтернативой обычным полигонам.

В Верх-Туле подготовили обращение к губернатору, где подробно разбирают минусы проекта и требуют остановить его реализацию.

«Строительство полигона приведет к уничтожению сельской территории и сельского хозяйства, снижению привлекательности такой территории для жителей Новосибирской области, поскольку сформируется в сознании людей вероятность беспрепятственной потери и обесценивания своих хозяйств и домовладений, — говорится в обращении. — Отток населения и ухудшение экологической обстановки приведет к обесцениванию, вложенных ранее в развитие села, средств. Выбор территории для сооружения полигона ТКО не соответствует допустимым гидрогеологическим условиям. Расположение полигона на выбранном участке несёт угрозу загрязнения грунтовых вод и рек „Тула“ и „Верхняя Тула“ <…> Строительство МСК приведет к подаче большого количества исков в суд и необходимости осуществлять возмещение ущерба жителям ближайших населенных пунктов».

Под обращением поставили подписи 1100 человек, утверждают активисты. Собирать подписи будут еще неделю.

За последнее время это не первое выступление жителей региона против мусорных проектов. 30 августа новосибирцы вышли на пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов около сел Плотниково и Жеребцово в Новосибирском районе.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. Объекты так и не начали строить, в мае 2022 года концессию расторгли, но «Экология-Новосибирск» сохраняет статус регионального оператора обращения с отходами и собирает деньги с населения за вывоз мусора.

ООО «Экология-Новосибирск» подконтрольно группе «ВИС». Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Вместо расторгнутой концессии на строительство перерабатывающих комплексов и полигонов планировалось провести конкурсы по шести объектам в районах области.