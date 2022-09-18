Как партийный вожак из Сибири стал оппозицией Сталину

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Тайга.инфо продолжает рассказывать о судьбах руководителей Сибири после Гражданской войны. Сергей Сырцов был секретарем Сибирского крайкома ВКП(б) во времена НЭПа и перехода к индустриализации, позволял давать в партийной прессе слово «троцкистам», потом возглавил правительство страны и ушел в оппозицию Иосифу Сталину.

Сергей Сырцов родился в Славгороде нынешней Днепропетровской области Украины в 1893 году. В царской России его дважды арестовывали, ссылали в Иркутскую область. После победы большевиков в Гражданской войне он три года возглавлял партию в Сибири, а затем стал премьер-министром Советского Союза.



Сырцову прочили хорошую карьеру, но он предпочел не колебаться вместе с генеральной линией партии, а отстаивать свои взгляды в прямом противоборстве с Иосифом Сталиным. Исход был предсказуем, Сырцова лишили должностей, а в 1937-м убили. Он не признал вину.

Доктор исторических наук, профессор Валерий Демидов рассказал Тайге.инфо о Сергее Сырцове.

Тайга. инфо: Сырцов до сих пор фигура для многих практически неизвестная. Как он попал к революционерам?

— Сергей Сырцов был сыном торгового служащего. Планировал пойти по пути отца: окончил коммерческое училище в Ростове-на-Дону, а затем поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института. Но уже через год исключен за революционную деятельность.

С Сибирью молодой большевик впервые познакомился, когда за социал-демократическую пропаганду был сослан в Иркутскую губернию. После революции оказался на юге: сначала председатель Ростово-Нахичеванского совета и военно-революционного комитета (ВРК), потом председатель Донского областного ВРК по борьбе с белоказаками, заместитель председателя совнаркома Донской советской республики. Именно его считают одним из авторов и активных проводников политики «расказачивания», которая сопровождалась жестокими репрессиями. В этот период военный комиссар 12-й армии заслужил недобрую славу.

Тайга.инфо: За «расказачивание» тогда могли ждать только почести.

— Два года поруководив Одесским губкомом РКП (б), он перебирается на работу в центр. Сначала Сергей Сырцов заведует учетно-распределительным отделом ЦК, а потом становится заведующим агитпропотделом ЦК. Командировка в Сибирь случилась неожиданно.

С 1926-го по 1929-й Сергей Сырцов работал секретарем Сибирского крайкома ВКП (б). Он сменил Станислава Косиора. Прославился Сырцов двумя выдвинутыми им лозунгами. Причем, не только в Сибири, а даже на всю страну. Но определялось это перипетиями внутрипартийной борьбы, которая была тогда очень острой.



В декабре 1925 года первый съезд Советов Сибири определил пути социалистических преобразований. Главной задачей назначили строительство металлургического завода в Тельбессе (поселок в Таштагольском районе Кузбасса). Весной следующего года Сырцов сформулировал лозунг «Въедем в Тельбес на корове». Он критиковал «промышленный романтизм» и «некоторое опьянение в результате бурного хозяйственного подъема».

Сырцов объяснял, что при отсутствии серьезных дотаций из госбюджета рассчитывать приходится только на свои источники, например, на доходы от животноводства. По плану индустриализации центр обещал Сибири 1,5 млн рублей, а требовалось 6 млн. Так вот, реализация на международном рынке сибирского масла давала еше 4 млн. Поэтому Сырцов публично и провозглашал: «Меньше нужно возлагать надежд на Наркомфин… и больше надежд на сибирскую корову».

Позицию Сырцова крайком партии одобрил, а придуманный им лозунг стал популярен. Но на краевой партконференции в 1929 году делегат от Кузнецкой парторганизации Петров заявил: «Сырцов говорил, что мы на корове поедем в Тельбесс, а получилось, что мы едем даже тише, чем на черепахе». В итоге возобладал курс на сверхвысокие темпы индустриализации, идеи Сырцова были признаны ошибочными, а самого позже обвинили во фракционной работе.

Тайга.инфо: А еще Сырцов предложил «накоплять». Верно?

— Знаменитый лозунг Николая Бухарина, курс которого считался альтернативой сталинскому, был кратким: «Обогощайтесь!» А в Сибири Сырцов выражался так: «Накопляй, в добрый час!» Этого было достаточно, чтобы считать его «правым уклонистом». Ярлык прилип на многие десятилетия, и даже историки говорили об этом, не изучив, как следует, ситуацию в то время.

В Сибири тогда ставилась задача поднять сельское хозяйство. Крайком партии внимательно изучил ситуацию в деревне, и в 1927 году на совещании Сырцов выступил с докладом «Сибирская деревня и задачи партии». Он предостерегал, чтобы «борьбой против кулачества не ударить по середняку». Именно тогда партийный лидер Сибири и произнес ставший знаменитым лозунг, но обращал он его к середнякам и «мощному хозяйству зажиточному».

Позже Сырцов вновь говорил, что «мощного середняка нельзя зачислять в кулаки», что это является настоящим преступлением. Понравилось это не всем: член деревенской комиссии крайкома Брике заявил о «ложных и вредных политических выводах», но его позиция тогда поддержки не получила. Однако, местная оппозиция постаралась использовать тезис Сырцова в своих политических целях. Ему пришлось разъяснять свои взгляды и даже заявить о подлоге со стороны зиновьевцев.

Тайга.инфо Сырцов, получается, разбирался в экономике.

— Все-таки, у него было образование, а это немаловажный фактор. Например, в Сибирском крайкоме тогда было всего два человека с высшим образованием. О чем говорить, если у [следующего главы партии в Сибири] Роберта Эйхе за плечами было только два класса. А Сырцов и сам понимал суть процессов в экономике, и подтягивал людей, которые в ней разбирались.

Многих из них он потом взял собой в Совнарком, но в дальнейшем судьба их была печальной.

Тайга.инфо: Складывается мнение, что Сергей Сырцов был достаточно демократичным руководителем.

— Приведу один характерный пример. Занимаясь 1920-ми годами, я просмотрел большое число влиятельных региональных газет того времени. Среди них — «Уральский рабочий», харьковский «Коммунист», «Ленинградская правда». Могу сказать, что наша «Советская Сибирь» тогда была одной из лучших не только в части информирования — там допускалось и появление альтернативной точки зрения.

В других газетах ничего такого и близко не было. Например, во время внутрипартийной дискуссии накануне XV съезда там могли высказаться троцкисты. Само собой, все это было возможно только благодаря позиции секретаря Сибкрайкома.

Тайга.инфо: В мае 1929 года Сырцов стал председателем Совнаркома РСФСР. Видимо, считался достаточно авторитетной фигурой для такого поста?

— Его кандидатуру рекомендовал Михаил Калинин, который тогда говорил, что «громадный практический и политический опыт товарища Сырцова, его активное участие в работе партии и во всем советском строительстве достаточно хорошо известны».

Нужно еще добавить, что в это время Сырцов — уже член ЦК ВКП (б), а потом и кандидат в члены Политбюро. В принципе, у него в подходах много общего с прежним председателем Совнаркома СССР [Алексеем] Рыковым. Известна характеристика Сырцова, данная одним из зарубежных изданий: «Деловой администратор и организатор с практическими наклонностями русского купца или крестьянина».

Тайга.инфо: Продержался он на этом посту недолго, что совсем неудивительно, ведь его взгляды весьма отличались от идей Сталина.

— Начнем с того, что лозунги Сырцова имели всесоюзный резонанс — они затронули даже партийные верхи. Сначала его идею поддержали, а потом стали ругать, что он якобы предлагает заниматься индустриализацией не с того конца. С этого момента его все время будут причислять к «правым».

Но и сам он с 1929 года открыто критикует политику Сталина. Мало того, именно Сырцов и группа партийцев, разделявших его взгляды, понимают, что Сталина нужно убрать с поста генсека. Как и рекомендовал Ленин. Правда, знали об этом тогда не все.

Сергею Сырцову, в частности, приписывают слова про Сталина как про «тупоголового человека, который ведет страну к гибели».

Позже эту группу сам Сталин назовет «право-левацким блоком Сырцова-Ломинадзе». Схватка была неизбежной, а силы явно неравны. Хотя Сырцов и пытался привлечь на свою сторону партийные массы, написав письмо под названием «Что-то надо делать?», где настаивал на том, что не стоит сильно заворачивать гайки.

Попытка сместить Сталина на практике ни во что не вылилась, а вот ее инициаторы на объединенном заседании политбюро и президиума Центральной контрольной комиссии были подвергнуты серьезной критике и лишились своих постов. Сырцова сняли за «фракционную деятельность» и заодно вывели из состава партийного руководства.

Тайга.инфо: Судьба Сырцова понятна: перевод куда-нибудь в регион, потом арест и, скорее всего, расстрел.

— Все-таки Сырцов — один из немногих, кто разбирался в экономике, поэтому его решили использовать на хозяйственной работе. Назначили заместителем председателя правления акционерного общества «Экспортлес», потом управляющим «Вохимтрестом», а в 1935—1937 годах он стал директором завода в Электростали.

Его арестовали в 1937 году. Сырцов вел себя мужественно, ни в чем не признался. Есть свидетельства, что известный следователь Влодзимирский даже составил протокол, где на 21 заданный ему вопрос, Сырцов дал 21 отрицательный ответ. Военная коллегия Верховного Суда осудила его к высшей мере наказания, и 10 сентября 1937 года он был расстрелян. Посмертно реабилитирован в декабре 1957 года.

Жена Сергея Сырцова Августа Попова-Сырцова получила восемь лет лагерей, но позже ей предъявили обвинение в подготовке покушения на жизнь Сталина. Она отказалась от своих показаний на закрытом заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР, прямо заявила что дала их, не выдержав издевательств и физического насилия. Но никакого значения это иметь не могло — ее расстреляли уже после начала войны.

Подготовил Владимир Кузменкин