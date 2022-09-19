Уголовное дело возбуждено после убийства полицейского в Забайкалье

В Забайкальском крае был убит сотрудник управления по борьбе с наркотиками. Тело нашли прямо в служебной машине. СК возбудил дело.

«18 сентября в дневное время в Акшинском районе произошло убийство сотрудника органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сообщили в СК РФ по Забайкальскому краю.

Ведомство не сообщает, есть ли в деле подозреваемые. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил на место криминалистов центрального аппарата.

По данным источников, сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков, находившийся в командировке, найден застреленным прямо в служебной машине. Тело обнаружил напарник, который ненадолго отлучался от машины. Сообщалось, что полицейский был застрелен в голову.