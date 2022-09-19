Убранную стелу в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне вернули на место в Новосибирске

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Демонтированную в Новосибирске стелу в честь героев Великой Отечественной войны вернули на место. Ранее глава СК РФ потребовал возбудить из-за нее уголовное дело.

«Памятный знак, посвящённый 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, по обращению администрации Центрального округа застройщик вернул на прежнее место, — заявил глава округа Сергей Канунников 19 сентября (цитата по пресс-центру мэрии). — Изменение местонахождения памятного знака — даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию».

По словам Канунникова, «основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок»: «Дальше будем обсуждать с Советом ветеранов Заельцовского района — как проводить реконструкцию, в какие сроки, что делать с элементами, утратившими первоначальный вид».

Стелу снесли в начале августа. На участке планируется построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

Фирма, по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.