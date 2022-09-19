Дело о загрязнении почвы отходами животных на 2 млрд завели в Томской области

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Уголовное дело о порче 52 га земли в Томской области возбуждено из-за нарушения правил обращения с отходами животноводства. Территория находится рядом с местной птицефабрикой «Сибирской аграрной группы».

«На земельном участке сельскохозяйственного назначения в окрестностях поселка Рассвет Томского района Томской области нарушение неустановленными лицами правил обращения с продуктами жизнедеятельности животных привело к загрязнению плодородного слоя почвы. Площадь загрязнения составила более 520 тыс. квадратных метров», — заявили в региональной прокуратуре 19 сентября.



Пробы показали превышение солей тяжелых металлов, относящихся к первому классу опасности, и нитратов. Вред окружающей среде превысил 2 млрд рублей, подсчитали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли).

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Прокуратура не называет компанию, которая эксплуатирует испорченные земли. На момент публикации в пресс-службе не ответили на звонки Тайги.инфо.

Но в поселке Рассвет есть часть мощностей «Томской птицефабрики», входящей в «Сибирскую аграрную группу».

В «Сибагро» входят мясокомбинаты в Томске и Кемерове, свиноводческие комплексы в Томской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае, птицефабрика «Томская», а также в Бурятии, комбикормовые заводы в Асино и Красноярске.

Председатель правления холдинга — Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «ЕР». В действующем созыве бизнесмена нет. Был членом партии. Среди руководства есть и другие единороссы, писала Тайга.инфо: член правления и, по данным на 2012 год, акционер компании Тимур Хисматуллин был депутатом гордумы Томска от «ЕР», а в 2022 году в «Сибагро» перешел томский вице-губернатор и член «ЕР» Сергей Ильиных.

Кроме того, «Сибагро» был один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России». Только по официальным данным, в 2015—2017 годах холдинг перечислил партии 20 млн рублей в качестве беспроцентного и беззалогового займа.