Травников поддержал призыв Кадырова о «самомобилизации»

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Новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об усилении призыва добровольцев. В его комментарии также уточняется, что уже более 800 новосибирцев отправились в подразделения ВС и Росгвардии. Ранее Кадыров предложил регионам укомплектовать и обучить хотя бы 1000 добровольцев.

«Многие новосибирцы с первых дней специальной военной операции изъявили желание поступить на воинскую службу и участвовать в освобождении Украины от националистического режима. За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения», — напомнил губернатор.



В сообщении отмечается, что областное правительство оказывает дополнительные меры поддержки: единовременные и регулярные денежные выплаты, обеспечение снаряжением и оборудованием.

«Укомплектование именных подразделений к настоящему моменту завершено, но желающие поступить на службу продолжают обращаться в пункты отбора и в военкоматы. Поэтому я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев», — заявил Андрей Травников.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регионы «федеративного государства Россия» должны начать «самомобилизацию», не дожидаясь решений Кремля.

«Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам, — утверждает Кадыров в своем телеграм-канале. — Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

В масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия, знает Кадыров.

Что у других

Власти Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Иркутской, Калининградской и Белгородской областей не стали отвечать «Коммерсанту», который просил прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Глава Бурятии перенаправил вопросы журналистов к Минобороны. В пресс-службе правительства Ленинградской области утверждают, что регион «давно выполнил поставленную перед ним задачу по набору добровольцев», поэтому губернатор Дрозденко «не считает целесообразным комментировать заявление главы Чечни».

Представители некоторых других регионов, в частности Хакасии и Кузбасса в той или иной мере поддержали призыв Кадырова.

«Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной операции», — написал в своем телеграм-канале кемеровский губернатор Сергей Цивилёв.