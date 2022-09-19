Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 198

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:17 В Красноярске на одиночном пикете задержан Александр Куприянов, передает ОВД-инфо**. Мужчина был с плакатом против действий Кремля в Украине.

15:10 Весной и летом 2022 года число сделок о строительстве складов под конкретного заказчика (built-to-suit) сократилось в девять раз в Москве и Подмосковье, узнал «Ъ». Планы ритейлеров изменило начало «спецоперации».

«Ритейлеры и компании e-commerce отложили планы по развитию на второй план, хотя еще в начале этого года были готовы наращивать складские мощности», — отметила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

14:13 Глава РАН Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов президента академии наук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседников в РАН, а также на отделение физических наук академии, которое и выдвинуло Сергеева.

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Таким образом, участвовать в голосовании будут академик Геннадий Красников, которого выдвинули девять отделений академии и академик, глава Института теплофизики Дмитрий Маркович от Сибирского отделения академии наук, которого ученые теперь воспринимают как поддержанного Сергеевым, а также научный руководитель Тюменского института океанологии СО РАН Роберт Нигматулин.

Общее собрание РАН началось 19 сентября. Сегодня будут выступления кандидатов, тайное голосование пройдет 20 сентября.

14:00 Команда КВН «Трикс» из Санкт-Петербурга, в которой играют студенты-журналисты, представила номер про «иноагентов». На него обратила внимание «Сирена».

Команда перечисляет наиболее известных «иноагентов», а затем поют:

«Надо ли, надо ли нам дальше учиться?

Может быть, сразу в тюрьму после ВУЗа садиться?»

После этого на сцену выбегает мужчина в полицейской форме и уводит солистку со сцены.



13:45 С прилавков барнаульской сети «Новэкс» исчез стиральный порошок Tide. Вместо него продают белорусский порошок «Мара», обратил внимание «Алтапресс». Он стоит почти 500 рублей за 3 кг.

При этом на упаковке сохраняется написание на иностранном языке — белорусском. «Аутамат», сказано на мешках.



«Мару» выпускает могилевская «Парфюмерно-косметическая фабрика „Сонца“». В Москве у нее зарегистрирована дочерняя фирма «Фабрика „Солнце“», выручка которой в 2021 году составила 109 млн рублей. Ей управляет ООО «Верховодко и партнеры», а совладельцами указаны Дмитрий Бохан и Игорь Верховодко. Последний называет себя председателем совета юристов-предпринимателей при Министерстве юстиции Беларуси, членом центрального совета союза юристов Беларуси и генеральным советником Экономического суда СНГ.

фото altapress.ru/Надежда Чехович

13:40 С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу для россиян с туристическими визами. В том числе для обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами.

Под ограничения также попали бизнес-визы и визы для участия в культурных и спортивных мероприятиях. При этом требования не распространяются на «диссидентов», владельцев гуманитарных виз и ВНЖ. Для грузовых и транзитных перевозчиков требования тоже упрощены.

13:22 Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $ 1,9 тыс. за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 26 июля.

12:45 «Вооружение уголовников, многие из которых уже „знают вкус крови“, приведет Россию к большой беде и волне бандитизма», — считает независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина (цитата по ее телеграм-каналу).

Ранее шесть членов Совета по правам человека при президенте опубликовали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором просят разъяснить, действительно ли заключенные российских колоний отправляются в Украину на «спецоперацию» и как это соотносится с действующими российскими законами.

12:20 В барнаульском кинотеатре «Пионер» начали показывать сериал Amazon «Властелин колец: Кольца власти». «Пригласительные билеты возможно приобрести в баре кинотеатра. Стоимость билета 280 р.» — говорится на сайте кинокомплекса.

При этом официально фэнтези не вышел в России, тем более на больших экранах. Билеты на VIP-сеансы стоят 600 рублей.

Ранее в крупных кинотеатрах Сибири начали показывать западные кинопремьеры в обход студий, которые прекратили работу в России.

Кинотеатр ООО «Командор плюс». Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Наталье Кишкиной, Сергею Несмачных, Сергею Зеленкову, Олегу Глотову, Анне Ждановой, Татьяне Филимонцевой и Асиде Шония. Последняя связана с семьей известного барнаульского девелопера Нодара Шонии.

11:30 Холдинг VK ведет переговоры с игровыми студиями о соглашениях на размещение на игровой платформе VK Play в России и СНГ, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Компания таким образом захотела создать «российский аналог» платформ Steam и Epic Games.

VK возглавляет сын замглавы администрации президента Р Ф Сергея Кириенко.

Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, основанной в России как подразделение My. Games, входящей в состав Mail.ru Group — ныне самого холдинга VK. У этой студии известны игры серии Pathfinder.



10:40 Власти Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Иркутской, Калининградской и Белгородской областей не стали отвечать «Коммерсанту», который просил прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот ранее призвал регионы «федеративного государства Россия» начать «самомобилизацию» по 1 тыс. жителей на «спецоперацию», не уточнив как кто и на каком основании может этим заниматься.

Глава Бурятии перенаправил вопросы журналистов к Минобороны. пресс-службе правительства Ленинградской области утверждают, что регион «давно выполнил поставленную перед ним задачу по набору добровольцев», поэтому губернатор Дрозденко «не считает целесообразным комментировать заявление главы Чечни».

Представители некоторых других регионов, в частности Хакасии и Кузбасса в той или иной мере поддержали призыв Кадырова.

10:15 Власти Бурятии обсуждают использование канализационных стоков Улан-Удэ для отопления города. Совещание об этом провел вице-премьер региона Евгений Луковников, пишет «Номер один».

«Поскольку население использует горячий душ круглогодично, то температура стоков в канализации может доходить до десяти градусов тепла даже зимой. Это „бесплатное“ тепло, и при такой разнице температур его можно эффективно „снимать“, затратив на работу тепловых насосов электроэнергию (примерно 1 кВт) и получив в итоге 3 кВт тепла», — цитирует издание предложение местных инноваторов.

Еще в 2016 году такую систему экспериментальных тепловых насосов установили на одной из канализационно-насосных станций (КНС) города. Решение об использовании альтернативных источников энергии принимается на фоне «дороговизны топлива накануне отопительного сезона».

Вице-премьер Луковников предложил сторонам, включая муниципальный «Водоканал», уже заключить договоры и «отработать наступающий отопительный сезон на оборудованной КНС, вводя раздельный учет». В итоге на совещании решили доработать проект, снять все разногласия и начать его поэтапную реализацию.



Главное на утро 19 сентября

• Шесть членов Совета по правам человека при президенте опубликовали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором просят разъяснить, действительно ли заключенные российских колоний отправляются в Украину на «спецоперацию» и как это соотносится с действующими российскими законами.



«Широко распространилась информация (передача „Бесогон ТВ“ в программе „Вести“ на канале „Россия-1“ в воскресенье, 7 августа 2022 года), что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину. <…> Освободить заключенного, не отбывшего срок заключения возможно по следующим основаниям: помилование — указом президента РФ; амнистия — постановлением Государственной думы; условно-досрочное освобождение — решением суда», — сказано в обращении.

Кроме того, ранее опубликовано видео, на котором, предположительно, бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных на «спецоперацию» для ЧВК Вагнера. Ему нужны люди от 22 до 50 лет (если моложе 22-х, то потребуется согласие родственников), которые будут «штурмовиками». Через полгода службы в Украине он обещает помилование. У ЧВК, по его словам, есть самолеты, ракетные системы залпового огня, танки «и всё, что необходимо». Если кто-то поедет, но затем откажется воевать — тех расстреляют на месте, утверждает человек на видео.

Обращение подписали Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.



• Российский скрипач Петр Лундстрем, поддерживающий «спецоперацию», опубликовал сообщение от службы поддержки VK с просьбой удалить его пост о сборе денег на тепловизоры для российских солдат.

Лундстрем отчитывался об отправке купленных на пожертвования тепловизоров, дронов и раций и опубликовал свои банковские реквизиты для дополнительного сбора. «Мы просим отказаться от любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями. Вы можете указывать только счета официальных благотворительных организаций», — сказано в сообщении администрации VK.

• Провластные телеграм-каналы в Амурской области распространяют видео, на котором силовики заставляют извиняться жителя Благовещенска, включившего гимн Украины в открытое окно своей квартиры, обратила внимание «Сота».



На видео мужчина извиняется за свои действия, объясняя их тем, что из-за «спецоперации» у него уменьшилась зарплата: «Данное деяние было совершено мной, потому что я был недоволен политикой. Все средства уходят на <…> [спецоперацию], и из-за этого мне меньше платят зарплату».

• Сотрудник российского «Федерального агентства новостей» получил ранения в городе Сватово Луганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР.

В представительстве ЛНР не уточнили имя и должность пострадавшего журналиста. Провластное «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) связывали с «фабрикой троллей» — Агентством интернет-исследований, которое ряд СМИ ассоциирует с деятельностью бизнесмена Евгения Пригожина.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.