Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 179

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:40 Депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский («Единая Россия») предупредил об угрозе дефицита белой жести в России (из нее, например, делают крышки банок детского питания). Материал не производится в России и до 2022 года использовались крышки зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других), рассказал он. Но Минпромторг поспешил сделать опровержение.

«Информация о том, что на территории России не производится белая жесть, не соответствует действительности, — заявили в министерстве (цитата по ТАСС). — «Магнитогорский металлургический комбинат работает со 100% загрузкой производственных мощностей, что позволило в 2021 году произвести 175 тыс. тонн белой жести (на 7 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году). В текущем году предприятие сохраняет набранные темпы производства, за первое полугодие выпущено уже 89,5 тонны».

11:30 Жительница Читы, потерявшая сына, который служил в российской армии в Сирии, вышла на пикет к зданию правительства Забайкалья. Об этом сообщает ZAB.RU.

60-летняя Ирина Днепровская лишилась сына, который был военным врачом, в октябре 2021 году. Сейчас она не способна ухаживать за собой и уже в течение года просит от краевых властей представить ей место в специализированном интернате для пожилых.

«Год прошел, как сын погиб, — цитирует Ирину издание. — Я не прошу у государства ни денег, ни квартиры, я прошу только одно — дайте мне место где-нибудь с уходом, что бы я могла достойно дожить до конца своих дней».

«Я проживаю на улице, мне отказано проживание в социальном доме ветеранов», — сказано на плакате.

11:22 На фоне ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды. Число мошеннических сайтов, работающих от их имени, увеличилось в первом полугодии на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Group-IB.

По оценке компании, для привлечения жертв мошенники используют более 2,1 тыс. мировых брендов и торговых марок. Они выступают от имени компаний из сферы онлайн-ритейла, телекоммуникаций, сферы услуг и банковского сектора.

10:45 В крупных кинотеатрах Сибири показывают западные кинопремьеры в обход студий, которые прекратили работу в России. Например, в иркутском «Баргузине» с 1 сентября выходит «Топ Ган: Мэверик». Прокат организовали по схеме «киноклуба» — кинозалы отдают в аренду третьему лицу, который как бы и оказывает услугу зрителям.

«Трансляция осуществляется в не оригинальном переводе, — предупреждает кинотеатр. — Акции и скидки кинотеатра, не распространяются».

В августе по такой же схеме в «Баргузине» показывали «Миньоны: Грювитация», «Фантастические твари: тайна Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Добычу".

В Новосибирске сеть «Кино Сити» также показывает «Топ Ган», «Миньонов» и «Тор: Любовь и гром». Но в анонсах нет пояснения, каким образом они попали на экран. В компании ранее признали, что картины демонстрируют «арендаторы», которые «через третьи руки нашли качественный контент».

Главное на утро 30 августа

• Минобороны РФ предложило ввести в КоАП статью о «невыполнении требований в области территориальной обороны». Планируется, что это будет ст. 19.38 КоАП РФ.

Наказывать планируется должностных лиц штрафами 500-1000 рублей. Никакой пояснительной записки к документу нет.

По Федеральному закону «Об обороне», территориальная оборона – это система мероприятий по охране и обороне важных объектов, осуществляемых в период действия военного положения.

• Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза путем включения в состав Западных Балкан, Украины и Молдавии, а позже и Грузии.



• И.о. прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Оксимирона (Мирон Федоров). Иск поступил в Замоскворецкий суд, передает ТАСС.

«В качестве исковых требований значится признание экстремистскими информационных материалов, распространяемых посредством сети „Интернет“», — сказали в суде, но не уточнили, какие именно материалы требуют признать экстремистскими.

• Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова о создании «адаптационных центров» для мигрантов.

«Миграционные процессы, они сложные, важные, мы понимаем, что экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, но, к сожалению, эти процессы иногда формируют, фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях. Возникают риски формирования анклавов, растёт этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьёзное давление, — утверждает Баринов. — Естественно, идёт обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан».

Он предложил создать сеть учреждений, где мигрантам будут рассказывать «о традициях, обычаях, культуре», предлагать правовую и психологическую поддержку. Путин утверждает, что «начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов» и там, по его словам, «никто не против»: «Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают».

• Четверо пьяных мужчин ворвались ночью в лагерь украинских беженцев в социально-оздоровительном центре «Голоёвка» Смоленской области и стали угрожать оружием. Они требовали вывести к ним мужчин «из Киева и Чернигова», узнала «Верстка».

В одной из комнат беженка проживала с дочерью и сыном. Она попросила дочь открыть дверь, а сама стала одеваться. Когда девочка открыла дверь, ей к животу приставили обрез, пишет издание со слов очевидцев. Мать тут же подбежала и закрыла собой ребенка и начала кричать на нападавших. В ответ оружие приставили к ее виску - мужчины спрашивали откуда семья. Эта женщина в итоге забрала детей и вернулась в Украину, в город, где «нет ни света, ни газа».

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК (хулиганство). Среди нападавших оказался старший лейтенант Таманской дивизии Михаил Горелов, который участвовал в «спецоперации», а местные жители его считают героем. Он рассказал «Верстке», что для вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих существует психологическая поддержка, но он ее не прошел: «Реабилитационный период назначается с посещением психолога. Но я не был на нём. Не знаю, как так получилось, но данный момент прошёл мимо меня».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

*****Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в России.