Жители Томской области выступили против завода по переработке животных отходов, связанного с единороссами

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Жители сел Томской области выступили против строительства завода по переработке отходов животноводства. Предприятие хочет возвести агропромышленный холдинг «Сибагро», связанный с экс-депутатом регионального парламента и бывшим вице-губернатором.

Почти 1,5 тыс. жителей сел Заречного и Калтайского поселений Томского района подписали письмо на имя врио губернатора Владимира Мазура против строительства завода по переработке животных отходов около деревни Кандинка, передает РИА Томск. Они предложили перенести предприятие в другое место.

«Всего подписали письмо 1468 человек. Подписи собирали в селах Калтай, Кафтанчиково, Кисловка, Черная Речка, Барабинка. Все подписи собрали за неделю, собирали их в супермаркетах. Три недели назад из Кандинки было письмо — собрали 270 подписей. Активистка из Кандинки ездила в приемную и общалась с врио губернатора — он пообещал ей ответить письменно», — рассказала местная жительница.

Ранее холдинг «Сибагро» объявил о строительстве утильзавода для отходов предприятий компании из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

В «Сибагро» входят мясокомбинаты в Томске и Кемерове, свиноводческие комплексы в Томской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае, птицефабрика «Томская», а также в Бурятии, комбикормовые заводы в Асино и Красноярске.

Председатель правления холдинга — Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «ЕР». В действующем созыве бизнесмена нет. Был членом партии. Среди руководства есть и другие единороссы, писала Тайга.инфо: член правления и, по данным на 2012 год, акционер компании Тимур Хисматуллин был депутатом гордумы Томска от «ЕР», а в 2022 году в «Сибагро» перешел томский вице-губернатор и член «ЕР» Сергей Ильиных.

Кроме того, «Сибагро» был один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России». Только по официальным данным, в 2015—2017 годах холдинг перечислил партии 20 млн рублей в качестве беспроцентного и беззалогового займа.

