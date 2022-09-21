Суд признал незаконным длительное задержание новосибирцев после митинга 6 марта

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Новосибирский суд признал незаконным длительное задержание жителей после акции протеста 6 марта против действий Кремля в Украине. Всего жалобы подали около 30 человек.

Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным длительное удержание в отделе полиции 6 марта Регины Петроченко, Елены Макаровой и Ильи Горбачёва, сообщил ОВД-Инфо* сообщил адвокат Василий Дубков.

Жителей задержали на акции в центре Новосибирске и увезли в отдел полиции «Центральный». Всего в тот день туда попали десятки человек, многих из них удерживали более дозволенных законом трех часов.

Около 30 задержанных подали иски в суд на незаконные действия полицейских.

Протестная акция прошла на площади Ленина в Новосибирске 6 марта. Полицейские задержали более 200 человек. Часть людей смогли дойти до Нарымского сквера и возложить цветы к монументу в память о жертвах политических репрессий.

*По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».